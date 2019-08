Bitka měla smutný konec. Hodně to bolí. Ale budu dřít jak mezek, ať jsou na mě hrdí, slibuje Čech

Ve třetím kole vás zastavil až po prodloužení Švýcar Ciril Grossklaus, s nímž jste prohrál už počtvrté za sebou.

Mám asi nějakého kostlivce ve skříni… Pro mě je to s ním hrozně těžké, moc mi nesedí, ale už jsem druhý zápas s ním dokázal jít do golden score (prodloužení), předvedl jsem, že jsem s ním v základní části lepší, což se předtím nestávalo. Když jsem s ním třikrát prohrál, tak mě přejel, teď mě nepřejel, ale zase odchází jako vítěz. Já se z toho musím dostat a makat dál. Bolí to hodně…

Po většinu souboje jste byl aktivnější, pokoušel jste se o chvaty…

Myslím, že jsem měl víc technik a jeho techniky jsem měl celkem pohlídané. On je vyšší, a když jsem tam udělal o deset technik víc než on, logicky už mi síly odcházely. Nejsem moc technicky talentovaný judista, musím to valit přes kondici, jít se bít a vydržet. Judisticky ty nejlepší borce neporazím, ale můžu je porazit jen přes starou dobrou českou bitku. Musím zamakat víc na kondici, abych tu bitku dotáhl do vítězného konce. Věřím, že to je jen otázka času, kdy ho ulovím, ale bohužel ta série se natahuje nějak moc a já si to nesmím pustit do hlavy.

David Klammert (v bílém) v utkání 2. kola s Iniki Uerou z Nauru na MS v Tokiu.

Vít Šimánek, ČTK

Teď jste negativní bilanci měl v hlavě?

To ne, kdybych s tím šel do zápasu, prohraju za minutu, to si nesmíte připustit. Tak mě předtím porazil, co bylo, bylo. Je to člověk jako já, má dvě nohy, dvě ruce, já ho šel dneska porazit a nechal jsem tam vážně vše a nevyšlo to… Ale já jsem tady od toho, abych reprezentoval svoji zem a dělal všechno nejlíp, jak umím. Ne vždy to stačí, ale příště chci uspět, chci být výborný judista, aby na mě byli hrdí všichni, kdo mi fandí. Budu dřít jako mezek, neříkám, že mám na to chodit o medaile, ale nejsem druhokolař. Ukázal jsem, že mám na to se prát co nejvíc zápasů, i s těmi nejlepšími.

Máte s Grossklausem rivalitu i mimo žíněnku jako třeba Lukáš Krpálek s Nizozemcem Henkem Grolem?

To ne, je to jen na tatami. Já se snažím respektovat každého judistu, nemůžu nenávidět někoho, kdo má stejné cíle a stejné sny a miluje stejný sport jako já. Snažím se s každým vycházet, v zápase si klidně můžeme dát do držky, ale po zápase musím buď přijmout prohru, nebo ustát výhru, a jdeme dál si užívat ten sport.