Poznal jiný svět a sáhnul si na dno. Teď chce ukázat, jací jsou v Čechách řízkové

V úterý odletěl do Kodaně, aby poznal, jak funguje UFC, elitní organizace MMA, která ho povolala do svých řad. V neděli dvě hodiny před půlnoci se Makhmud Muradov vrátil do Prahy. Premiéru v americké stájí zvládl, nestačil na něj Alessio Di Chirico z Itálie. Uzbecký Čech si pochvaloval péči a úroveň, která se mu dostala. Na pondělí už chystal další trénink. Rozjetý vlak nezastavuje, to je oblíbená hláška tohoto zápasníka. „Byl oběd s kamarády, trenéry, zítra už jdeme do gymu makat. Moc neoslavuji a alkohol nepiju,“ řekl devětadvacetiletý bojovník po příletu z Dánska.