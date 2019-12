Vrací se nový válečník. Čtyři měsíce po děsivém zranění nosu

Perry přiznal, že má rád pouliční styl boje. Rozevláté údery a velká výdrž, to byl jeho styl. Odhodlání předvedl na konci třetího kola srpnového duelu, kdy mu naskočené koleno otočilo nos, on přesto vydržel a bojoval až do konce.

Pro tento vzrušivý styl byl fanoušky obdivovaný, on nenudil. Teď jde do zápasu a ví, že minulý boj prohrál, navíc odešel s pochroumaným nosem. Neal má na kontě šest vítězství, naposledy padl v lednu 2017. „Snažím se zůstat klidnější než kdy předtím. Nenechám se rozptýlit, soustředím se na úkol, jímž je výhra," řekl Perry.

Podle svých slov se Perry změnil. Důvodem je poslední nepříjemná zlomenina nosu. "Musím říct, že tohle mi hodně pomohlo. Možná mi to pomohlo brát vše více vážně. Není to tak, že bych nebral věci vážně, ale tenhle chlap je tady, trénuje a snaží se mě zabít. Musím udělat totéž - bolest a utrpení. Myšlenka je, že nechci, aby mi tihle chlapi ublížili," řekl Američan pro MMA Junkie.

Zranění nosu přivedlo Perryho ke stavu, že je „lidštější" než kdykoliv předtím. Co to znamená, co chystá předvést v kleci?

„Stále je ve mně starý Mike Perry, ale také nějaký nový Mike Perry. V sobotu bude ale úplně jiný Mike Perry. Budu postupovat vpřed. Jestli budu krvácet, pak ho pokryju svou krví," pověděl také zápasník, který jde do svého devatenáctého profesionálního zápasu.