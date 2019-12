Mžik, který vše ukončil a fanouškům zatrnulo

Sport a zranění se proplétají a nikdy nevíte, kdy se co přihodí. Například MMA je mezi fanoušky považováno za sport, který bolí a při zápasech dochází ke zraněním. Někdy dojde i na tento konec. Na galavečeru Combate Americas v Limě Milko Tucto hodil Salvadora Becerru, ten dopadl na ruku, kterou si zlomil a fanouškům v hale zatrnulo. Hned bylo po zápase.

Momenty, kterých jsou v MMA tisíce. Jeden zápasník chytne druhého a snaží se ho hodit na podlahu oktagonu, aby získal převahu. V tomto případě došlo na nečekaný konec. Becerra nešťastně dopadl na ruku, která se mu zlomila, což je na videu vidět. Nic pro slabší povahy.

Mezi českými zápasníky si dvakrát ze čtyř posledních duelů odnesl ošklivá zranění například Viktor Pešta. V červenci 2018 mu Alexandr Jemeljaněnko zlomil nos. Český bojovník musel podstoupit operaci a několik týdnů nosil na tréninky speciální masku.

Warning Graphic:



Milko Tucto breaks Salvador Becerra's arm with a slam in R1#CopaCombate pic.twitter.com/1InpxDtTth — caposa (@Grabaka_Hitman) 21. prosince 2019

V listopadu odešel Pešta z klece zase se zlomenou čelistí. Na operaci a drátování ho poslal Michal Martínek, který vyhrál titulovou bitvu těžkých vah organizace OKTAGON MMA.

„Hned jsem si neuvědomil, že to je zlomený. Zničehonic jsem cítil mezeru a myslel si, že mám vyražený zub. Postupně mi docházelo, že je něco špatně. Když mi odtlačil obličej, vše se mi ve tváři posunulo. S tímhle pokračovat nešlo, šílenství. Další jedna rána mohla mít fatální následky a následná rekonvalescence mohla být několikanásobně delší," okomentoval devětadvacetiletý zápasník krizový a rozdílový okamžik z 9. listopadu.

Nebezpečné, ale také bezpečné mohou být všechny sporty, záleží, jak k nim přistupujete, jak trénujete, riskujete, přetěžujete organismus, regenerujete. „Nebezpečné je to, co přesahuje určité hranice konkrétního člověka. Při jakékoliv činnosti, když se přesáhne hranice, tak je to nebezpečné," řekla fyzioterapeutka Martina Končalová pro irozhlas.cz.

Zmrtvýchvstání Michala Martínka. V titulovém zápase v těžké váze zlomil čelist Viktoru Peštovi

Sport.cz