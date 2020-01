Česká lvice jde bojovat o světovou elitu. Vystřihne opět atraktivní zápas?

Jak vidíte zápas Lucie Pudilové s Justine Kishovou a jsou šance na ukončení před limitem?

Česká zápasnice má před sebou poslední zápas z kontraktu s UFC, získá třetí a bude pokračovat pod americkou stájí?

Patrik Kincl čeká na zápas v KSW. Dočká se na jaře?

Patrik Kincl, zápasník

Lucka je v tomhle zápase určitě favoritkou. Je vyšší a delší než soupeřka, také porazila její poslední přemožitelku Ji Yeon Kim. Na druhou stranu je otázka, v jaké formě se Kish představí. Od posledního zápasu měla dvouletou pauzu, a to je dost času na spoustu změn. Klidně může přijít stylově úplně jiná zápasnice, která bude chtít přenést zápas na zem a využít tam Lucčiny slabiny.

Tenhle zápas se zdá být podle klasického UFC scénáře - souboj o udržení v lize. Kdo prohraje, půjde z kola ven. To si určitě uvědomují i obě zápasnice. Mimo jejich zápasových dovedností bude rozhodovat i silná psychika.

Daniel Barták, trenér a spisovatel, který před časem vydal mystery thriller Stinná místa.

Daniel Barták, trenér

Justine by mohla Pudilové sedět. Je to také postojářka. Holky by se mohly poštípat, v téhle disciplíně je Lucka tvrdší. Ale pochybuju, že to tak bude. Lucka má za sebou tři prohry, Justine dvě. Beru to jako takový rozstřel, koho si UFC nechá a kdo půjde z kola ven. Uvidíme, kdo se s tím lépe vypořádá hlavně po psychické stránce. To může rozhodnout. Každý úder, takedown bude nesmírně důležitý. Je celkem možné, že se holky místo tvrdých výměn v postoji popasují na zemi. Jak to tak bývá, když na sebe narazí dva dobří postojáři. Ale i tak bych vsadil na Lucku, je to lvice. Upřímně jsem zvědavý, kam se od posledního zápasu posunula. Myslím, že ten zápas půjde na body. Ani jedna z holek není typická finišerka.

Když Lucka vyhraje, věřím že přijde další kontrakt s UFC. Má několik bonusů za zápas večera. Její fighty se líbí, i když prohraje. Věřím, že vyhraje a podepíše.

André Reinders, trenér a bývalý úspěšný český zápasník.

André Reinders, trenér

Pro Lucku je tohle dobrý match up. Nastupuje proti Kish, která měla dvouletou pauzu, předtím si připsala dvě prorážky na body. Sice jde o komplexní bojovnici, jejíž nejsilnější stránkou je asi klinč, ale myslím, že tempo, které Lucka obvykle nastolí v zápase, tak by ji nemělo vůbec sedět. Pokud si Lucka udrží distanc, bude bojovat na dálku a využije své dlouhé ruce, tak by měla jednoznačně vyhrát. Věřím, že zvítězí i před limitem.

Pokud vyhraje, tak podepíše další smlouvu s UFC. Věřím tomu, že ji podepíše, i kdyby náhodou prohrála, protože Lucka dělá atraktivní zápasy. Máme tu z minulosti i spoustu jiných případů, kdy bojovníci po prohrách dostali nový kontrakt, protože dokázali předvést zajímavé zápasy.

Zápasník UFC Machmud Muradov a jeho trenér Petr Kníže (vpravo).

Petr Kníže, trenér a zápasník

Já jsem Lucku teď nesledoval, jestli ale v přípravě nic nezměnila a dělala stejné věci jako v posledních pár zápasech, tak to bude mít hrozně těžký. Ona je tvrďák, má fyzičku, bombu v ruce, ale jen tohle na výhry v UFC nestačí. Uvidíme, jak zápas dopadne.

Ona se jim líbí, dělá atraktivní zápasy, ale jestli teď prohraje počtvrté za sebou, tak asi z UFC vypadne.

Viktor Pešta poznal UFC, stihl zde pět zápasů, nyní se v USA zotavuje po operaci čelisti, přesto už trénuje.

Viktor Pešta, zápasník

Papírově by Lucie měla být mírná favoritka, ale celkově jde o těžký a vyrovnaný match up. Obě bojovnice jdou do zápasu se sérií porážek a dost možná budou bojovat o setrvání v UFC, takže motivace bude na obou stranách určitě silná. Myslím, že zápas bude rozhodnut na body, ani jedna z nich nemá statisticky vysoké procento ukončení.

Bude záležet na výsledku zápasu. Pakliže vyhraje, myslím, že pro UFC není důvod smlouvu neprodloužit. Pokud prohraje, tak se obávám, že to může být konec v UFC, přece jen by to byla čtvrtá prohra v řadě. Ale třeba se pletu, Lucka předvádí atraktivní zápasy a holek je v UFC pořád nedostatek, tak třeba by šanci ještě dostala.

David Dvořák od roku 2012 neprohrál a drží šňůru 13 výher v řadě.

David Dvořák, zápasník

Soupeřku Lucky Pudilové pořádně neznám, ale věřím, že česká zápasnice vyhraje. Ona má agresivní styl, který se fanouškům líbí, přesto bych se nesnažil v každém zápase rozbíjet rukavice.

Bylo by dobrý, kdyby ji byla smlouva prodloužena a ona tam zůstala jako jediná Češka, abychom ji mohli nadále sledovat. Ona je aktivní v zápasech, takže šance na prodloužení určitě je.