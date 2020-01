Pudilové chyběla agrese a dravost. Za pár hodin přilétlo laso ke spolupráci

Co bude dále s Lucií Pudilovou, zůstane v UFC, přejde do jiné organizace? Otázky, které zatím nemají odpovědi. Česká zápasnice v neděli nad ránem bojovala v Raleighu v Severní Karolíně s Justine Kishovou a prohrála. O pár hodin později na druhém konci světa přišla jedna nabídka. Trenér André Reinders hodil laso, nabízí pětadvacetileté sportovkyni z Příbrami spolupráci. „Mám v týmu hodně kvalitních bojovnic, které si navzájem mohou pomoct a růst. Tímto bych chtěl nabídnout pomocnou ruku,“ řekl v neděli bývalý český reprezentant na galavečeru GCF v Nymburce.

Viděl jste zápas Lucie Pudilové, jak ho hodnotíte?

Četl jsem na internetu spoustu komentářů od fanoušků, které patrně plynuly ze zklamání, jak zápas dopadl a ze zápasového projevu Lucky, které chyběla agrese, což já svým způsobem chápu.

Jaký je tedy váš pohled trenéra?

Viděl jsem progres. Zlepšila hodně pohyb do stran, proti minulým zápasům se začala hýbat mnohem lépe. Teď ji ale chybělo to, co jí vyhrávalo zápasy dřív, a to byla agrese, dravost a pohyb dopředu. To ji stálo s Američankou zápas. Nebojovala špatně, ale bojovala málo.

Justine Kishová (vlevo) porazila Lucii Pudilovou. Co bude dále s českou zápasnicí, bude pokračovat v UFC?

UFC, to je otázka "Mám Lucku rád, viděl jsem všechny její zápasy. V GCF získala pás šampionky, tady jsme ji víceméně vychovali. Poslední zápas byl pro všechny fanoušky zklamáním. Proč jsme viděli takový výkon, na to si musí odpovědět ona a její tým. V předchozích zápasech jsme viděli její limit, který bohužel nebyl posunut, tohle nejlepší liga neodpouští. Jestli zůstane v UFC, to není otázka pro mě. Mezi holkami není taková konkurence, možnost tu je," myslí si Michal Hamršmíd, promotér GCF a předseda Českého svazu MMA.

Pudilová si připsala čtvrtou prohru v řadě...

Tohle mě mrzí, vidím v ní velký potenciál, který mi přijde nevyužitý, takže bych ji a jejímu trenérovi chtěl nabídnout, aby začali jezdit k nám do Prahy. Myslím, že Lucka potřebuje pravidelně trénovat s někým, s kým může růst. Já mám v týmu hodně kvalitních bojovnic, které si navzájem mohou pomoct a růst. Tímto bych chtěl nabídnout pomocnou ruku.

Justine Kishová (nahoře) a Lucie Pudilová během víkendového zápasu v UFC.

Profimedia.cz

Znamená víkendová porážka konec v UFC?

Asi ano, ale věřím, že její cesta nekončí a má ještě něco před sebou. Pomozme jí, ať předvede ještě pár hezkých zápasů na mezinárodní scéně.

Kemp v Americe? "Prohrála čtyřikrát po sobě a její tým si musí vyhodnotit co bylo špatně. Byl jsem třeba překvapený, když vyhrála bonusy za zápas večera, tak ona i její trenér vystoupili, že trénovat v Americe něco stojí. To je samozřejmě pravda. Pokud to srovnám se sebou, když jsem zápasil, tak jsem tam letěl, neměl jsem ani korunu, bydlel jsem v místnosti dvakrát dva metry a na trénink jsem jezdil na kole. Pokud někdo vyhraje milion korun bonus a nemá na kemp v Americe, tak to tak není," říká Hamršmíd.

A po čase i v UFC?

Věřím, že ano. Mezi ženami není konkurence tak velká, ona je mladá, je jí pětadvacet. Pokud udělá sérii výher mimo UFC, tak se může vrátit, nebyla by první. Lucka dělá atraktivní zápasy, škoda, že tohle nepředvedla teď v Americe. I kdyby prohrála a ukázala výkon, za který v minulosti získala v UFC bonusy, byla by větší šance, že zůstane. Nemáme potvrzené, že v UFC končí, ale domnívám se, že tomu tak bude.

Pokud nebude v UFC, kde může zápasit?

Čeští fanoušci by ji chtěli vidět doma, myslím, že by to pro ni bylo i dobré. Samozřejmě by vznikla diskuze nad soupeřkami, protože UFC ji v tomto ohledu nebylo zrovna přátelsky nakloněno. Od začátku měla těžké soupeřky. Pár zápasů v Čechách, poté třeba organizace Invicta, případně další a je šance se dostat zpět do UFC.