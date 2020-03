Čeští boxeři jsou v pořádku, ale mají nařízenou karanténu

„Všichni čeští boxeři, kteří tam byli, jsou v pořádku. Akorát Miloš Bartl musel na operaci, protože si zlomil ruku. On musel podstoupit test, ten byl negativní. Všichni jsou do 1. dubna v karanténě," řekl v pátek Sport.cz. prezident České boxerské asociace Svatopluk Žáček.

Když celá výprava přiletěla na letiště, z důvodu bezpečnosti jim bylo předáno auto, které bylo jen pro ně, aby nepřišli s dalšími osobami do kontaktu. „Tohle jsme museli zajistit, aby byl pořádek. Co se týče situace v Londýně, já tam nebyl, můj názor ale je, že my jsem k této události přistupovali zodpovědněji. Dřív jsme to u nás zatáhli, ale nejsem epidemiolog, já vždycky říkám, já jsem přes kotrmelce. Jinak u nás jsou lidi zodpovědní a nosí roušky," dodal Žáček, který byl také testován, koronavirus ale u něj nebyl prokázán.

Boxerská turecká federace uvedla, že od návratu z akce měli být dva boxeři a jeden trenér pozitivně testováni. „Náš epidemiolog říká, že byli pravděpodobně infikováni během kvalifikace do Tokia 2020. Naším prvním zájmem je zdraví naší boxerské rodiny. Stále se modlíme, aby všechno skončilo dobře a nedojde k žádným dalším pozitivním testům," řekl BBC Marko Marovic, generální tajemník chorvatské boxerské federace. Podle jeho slov jsou členové výpravy stabilní a jsou v karanténě.

Prezident turecké boxerské federace Eyup Gozgec se vyjádřil, že organizátoři nepokládali problém koronaviru během olympijské kvalifikace za dostatečně vážný.

„Chci jen vědět, když byl celý svět v nebývalé pohotovosti, proč tuto akci pořádali. Neviděli jsme tam žádnou hygienickou ochranu. Nebyla přijata žádná preventivní opatření. Organizátoři byli nezodpovědní a myslím si, že si neuvědomili závažnost problému," dodal.