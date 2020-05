Datum bitev v kleci je na světě, roztočí se miliony

Vláda uvolnila omezení týkající se sportovních akcí a od 11. května povolila jejich konání s limitem 100 osob. „Jestliže je od 11. května povoleno pořádat sportovní akce, tak my to rozjedeme 16. května, díky čemuž se dá do pohybu odvětví, do kterého v průběhu sedmi týdnů nasypeme 5 až 7 milionů korun. Desítky lidí zaměstnáme, ti dosud v obou zemích stáli," oznámil oficiální start promotér Ondřej Novotný.

V zápasech Oktagon Underground se představí bojovníci v celkem pěti vypsaných vahách a pyramidovém systému, z čehož jedna váha je věnována ženám. Finále budou vždy československá. Turnaje se odehrají v Česku a na Slovensku, termíny se budou střídat.

Zápasy nebudou započítávany do oficiálních statistik. Jako první byla představena dámská pyramida, následně fanoušci dostali váhovou kategorii do 70 a 80 kilo. Další váhy budou představeny v následujících dnech, a to do 90 a 100 kilo. Mezi zápasníky organizátoři rozdělí celkem 100 tisíc eur, přibližně 2 750 000 korun.

Pravidla OKTAGON UNDERGROUND - zápasy se budou odehrávat v kleci - bojovníci budou zápasit v MMA rukavicích - zápas bude trvat 3 kola po 3 minutách a v případě remízy se zápas rozhodne v extra kole navíc - dovoleny jsou všechny známé techniky postoje a také klinč a práce na pletivu, obojí však musí být aktivní - zápas lze pomocí takedownu přesunout i na zem, kde je po třech vteřinách aktivní kontroly uznán jako úspěšný a boj se vrací zpět do postoje - ti, kteří se nedostanou do pyramidy, budou mít ještě šanci zúčastnit se tzv. v „super-fightech” a rezervních zápasech pro turnaj, které se pro případy zranění očekávají

"Budeme se snažit maximálně dbát na bezpečnost a zdraví všech, což je samozřejmě nejdůležitější. Stejně důležité je, aby všichni ti lidi měli nějakou práci a mohli alespoň nějakým způsobem dál pokračovat ve svých životech. V neposlední řadě jsme rádi, že tím desetitisícům lidí zvedneme náladu. Všichni se těší na pořádnou dávku sportu a adrenalinu. Uvidí totiž něco, co tady ještě nebylo. Jedinečný systém a unikátní věc, která je stvořena přesně pro tyto časy a podmínky," dodává Novotný.

Všech sedm turnajů Oktagon Underground budou moci fanoušci sledovat každou sobotu od 20 hodin na online platformě OKTAGON.TV.