Je tu nový hladový lev. Nepokleknu, budu bojovat, vzkázal šampion

Do hlavy se mu dostal nový soupeř, favorit neuspěl. Justin Gaethje o víkendu rozebral Tonyho Fergusona na galavečeru UFC 249 a získal prozatímní mistrovský pás v lehké váze. On by měl být nyní dalším rivalem pro šampiona, tím je Chabib Nurmagomedov. Když galavečer v Jacksonvillu na Floridě skončil, Rus napsal na sociální sítě strohý vzkaz. „Bez komentáře.“ To už ale neplatí.