Pořád jsem tlustý, ošklivý, holohlavý a velký muž. A nezastavitelný, tvrdí superstar

Modrá, zelená, červená a černá, v této barvě jsou roušky v prodeji. Stojí necelých třináct liber a čtvrtina má být věnována lidem, kteří bojují v první linii. Na webu, kde jsou masky prodávány, jsou označeny jako oficiální exkluzivní maska na obličej.

„Vyhrál jsem každý zápas v boxu," řekl Sky Sports Fury. On chce nadále vládnout těžké váze. Podle svých slov může bojovat až do čtyřiceti let. Nyní je podle žebříčku boxrec.com jedničkou těžké váhy, druhý je Deontay Wilder a třetí Anthony Joshua.

„Pokud nebudu znovu boxovat, budu šťastný, ale pokud budu opět boxovat, budu pokračovat. Kličko jel takto do čtyřiceti. Mnoho skvělých šampiónů pokračuje a pokračuje," nechal se slyšet Angličan.

Fury si připsal první zápas v roce 2008, od té doby stihl 31 duelů, 30krát vyhrál a jednou odcházel z ringu s remízou. „Neboxuju pro peníze, dělám box pro slávu, boxuju pro pásy. Boxuju, protože mě to dělá šťastným," vysvětlil svůj přístup Gypsy King.

V únoru souboj dvou dosud neporažených boxerů byl nečekaně jednoznačnou záležitostí a v sedmém kole ho ukončil Wilderův trenér, když hodil do ringu ručník. „Odepsali mě, ale já jsem dnes tady, elitní boxerská superstar," má sebevědomí Fury, který dokáže sám sebe vychválit a vzápětí si hned ze sebe udělat legraci.

„Pořád jsem tlustý, stále ošklivý, stále holohlavý, stále velký muž. A stále nezastavitelný."

Uvidíme v další duelu...