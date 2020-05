Český talent zažil velký okamžik. Jako kdyby podepsal Realu Madrid, říká manažer

„Doufám, že jeho kariéra je dobře nastartovaná. Byl bych strašně rád, pokud by se dostal do top 10 na světě, budu mu držet palce. Když se podívám dozadu, nejhorší pro mě bylo, donutit ho, aby se tréninkům věnoval, jak má. V pubertálním věku měl spoustu jiných zájmů, ale nemusel jsem zvedat hlas nebo přikročit k dalším represím. Slovně jsem mu vysvětlil, že vše dělá pro sebe. I když dosáhl top výsledků, byl mistr Evropy, mistr světa, sponzoři nebyli, ale s kamarády, kteří mu fandí, jsme dali vždy peníze na hromadu, aby mohl jet trénovat do Holandska a rozvíjet se. Jako otec mám o něj strach, ale skoro celý život jsem dělal bojové sporty, tak vím, že až tak strašně to nebolí.“