Patnáct minut a tohle je výsledek. Vždy tě budu milovat, vzkázala sestra

Rozhodčí viděli výsledek duelu shodně, všichni tři přiřkli výhru o čtyři roky mladší soupeřce. Po zápase Ševčenková zveřejnila svoji aktuální podobu. Obrázek, ať si každý udělá sám. Samotná zápasnice má jasno. „MMA je tvrdý sport, ale je to můj osud a já se vrátím silnější," připsala k fotce.

„Vždy budu milovat svoji drahou sestru. Jsi moje inspirace, podpora a nejdražší člověk na celém světě. Cítím se špatně, že jsem tentokrát nemohla být u tvého rohu, protože jsem zraněná. Přesto jsem vždy s tebou," napsala její starší sestra na Twitter.

Chookagianová má nyní s klanem Ševčenků vyrovnanou bilanci. Porazila Antoninu, v únoru ale prohrála s Valentinou, sestrou a úřadující šampionkou.

„Cítím se opravdu dobře. Budu bojovat s kýmkoli. Nechci dlouhou pauzu, upřímně, stárnu, chci bojovat, co to jen jde. Budu zápasit s kýmkoliv, dejte mi soupeřku a já to vezmu," je odhodlaná jedenatřicetiletá Američanka.

Ševčenková si před druhou porážkou připsala výhru, a to nad českou zápasnicí Lucií Pudilovou, pro tu to byl předposlední duel pod organizací UFC.