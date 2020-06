Byl vyděšený, že nevyhraje, případně bude ponížen. Stres poslal hvězdu do důchodu

Roky ho každý znal jako klidného bojovníka, gentlemana, který MMA bral především jako sport. Hvězda UFC ukončila kariéru v roce 2017 s bilancí šestadvaceti výher a jen dvěma porážkami. V červenci má být Georges St-Pierre uveden do síně slávy UFC. V rozhovoru pro South China Morning Post přiznal, že za úspěch i konec může stres a strach, který ho léta provázel.

„Vždycky jsem byl velmi vystrašený. Nemohl jsem v noci pořádně spát, několik nocí před zápasem. Trochu to je moje chyba. Vždycky jsem byl lepší, když jsem na sebe vyvíjel tlak, když jsem se cítil, jako bych se ocitl na okraji. Byl jsem vyděšený, že nevyhraju, případně budu ponížen. Nedokázal jsem si zápasy užít, to mě mrzí," přiznal St-Pierre.

Občas probleskne médii zpráva, že by se mohl tento Kanaďan vrátit do oktagonu, přidat další zápas. I když mu je devětatřicet let, mezi fanoušky má stále jméno, které má svoji váhu.

„Kdybych chtěl, mohl bych znovu bojovat a věřím, že bych mohl být jedním z nejlepších, možná nejlepší, ale kvůli stresu jsem skončil. Stres je jeden z důvodů, proč jsem odešel do důchodu," okomentoval muž s přezdívkami Rush nebo GSP návrat.

„Neskutečná atmosféra, cítím se skvěle, díky všem. Tohle je nejlepší noc v mé kariéře," vzkázal St-Pierre fanouškům v listopadu 2017, když porazil Michaela Bispinga. Právě se vrátil bojovat po čtyřech letech. Poté už žádný zápas nepřidal.

St-Pierre sdílel oktagon s mnoha dalšími legendami MMA. Bývalý šampion velterové váhy zažil velká jména, jako jsou B. J. Penn, Matt Hughes, Michael Bisping, Nick Diaz a mnoho dalších. V únoru 2019 oficiálně ohlásil odchod do sportovního důchodu.

Snad se všech strachů zbavil...