Před čtyřmi lety odešel Největší. Létám jako motýl, bodám jako včela, říkával

Stačí říct a všichni vědí. „Létám jako motýl, bodám jako včela.“ Proslulá věta boxerské legendy, kterou byl Muhammad Ali. Dnes jsou to čtyři roky, kdy zemřel v nemocnici ve Phoenixu muž s přezdívkou The Greatest - Největší. Vítěz olympijských her v roce 1960 byl hospitalizován v nemocnici kvůli dýchacím potížím. „Po 32letém boji s Parkinsonvou nemocí Muhammad Ali ve věku 74 let zemřel," uslyšel svět smutnou zprávu v roce 2016.