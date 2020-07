K.O. za osm sekund. Jak vypadaly bitvy v Praze s fanoušky za zády?

Deset zápasů a za dvě hodiny hotovo. První z deseti pátečních večerů přinesl kvapíkové tempo. Snad zato mohlo prostředí garáže, kde proběhly první bitvy projektu IAF Streetfighter od organizace I Am Fighter. Amatérská pravidla MMA zasazena do ulice. Žádná klec, ring, ale čtverec o rozloze přibližně sedm krát sedm metrů a kolem upravené hrazení. Předčasná ukončení v prvním kole, ta se stala na úvod v Obchodním centru Šestka pravidlem. Jeden zápas netrval dokonce ani 10 sekund. Kop na hlavu a nebylo se o čem bavit.

„Atmosféra mě překvapila, nečekal jsem, že to bude mít takový hype. Je blbý si chválit svoji věc, ale já jsem absolutně spokojený. Na začátku byl malý problém se zvukem, s Petrem (Ondrušem) jsme určitě udělali také pár chyb, ale lidi se bavili, udělali skvělou atmosféru. Slibuju, že příště uděláme ještě lepší výhled," okomentoval první akci Ondřej Pála, jeden z organizátorů.

Nečekaným a smutným hrdinou se stal František Drvota. Před zápasem se usmíval, jenže netušil, že sedmnáctiletý Mário Brezovský ho bleskurychle vyprovodí do provizorní šatny, která se nacházela v prostorech myčky aut. Nedivte se, zápasy probíhaly v garáži.

Pět vteřin do konce a rozhodčí musel ukončit zápas. Krtil Lisickému naložil

Sport.cz

Zadní ruka a hned za ní vyletěla noha, která trefila hlavu. Než se stihlo pořádně začít, zápas skončil. „Ajajaj. Tak tohle je asi nejrychlejší K.O., který jsem kdy v životě viděl. Podle mě to bylo osm vteřin. Byl rychlejší než McGregor s Aldem, ten to stihl za třináct sekund," byl v úžasu komentátor a druhý z organizátorů Petr Ondruš. "Nic se nikomu nestalo, to je hlavní, kluci dostali šanci se ukázat, byli v televizi, jsem spokojený. Teď nás čeká ještě devět pátků," připomněl další porci adrenalinu.

Zápasy na tři kola, když jeden bojovník nerozhodl, přišlo na řadu extra kolo. První tři duely ale proběhly opačně. Do dvou minut bylo rozhodnuto. Natěšení na zápasy hrálo své.

Proti klasickému MMA, na který si český fanoušek za poslední roky navykl, se zde dočkal syrovějšího pojetí, které překvapilo, i když šlo převážně o začínající zápasníky MMA. Být i půl metru od bojovníků, vidět a slyšet každý jejich pohyb, ránu, dech, sehrálo své. Fanoušci nalepení na hrazení dodali této akci body navíc.

Kolo navíc a boj do poslední sekindy. Akhtiamov porazil v garáži Ludvíka

Sport.cz

Ze začátku panovala nervozita, jak budou duely probíhat, když se zápasníci opřou o hrazení, jak se obě strany vypořádají s metrovou výškou zábran, kdy se mohly obě strany potkat při nenadálém rychlém pohybu. Nakonec si rozhodčí vše v pátek uhlídal.

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY IAF STREETFIGHTER I. Váha do 70 kg: Jan Křížek vs. Jan Vinš – TKO 1. kolo Vinš Váha do 70 kg: David Zoula vs. Josef Tomášek – TKO 1. kolo Zoula Váha nad 85 kg: David Kroužek vs. Lukáš Slaboch – TKO 1. kolo Slaboch Váha do 85 kg: Albert Aktiamov vs. Sebastian Ludvík – na body Atkiamov Váha do 70 kg: František Drvota vs. Mário Brezovský – KO 1. kolo Brezovský Váha nad 85 kg: Miroslav Uchytil vs. David Závoda – TKO 2. kolo Závoda Váha do 70 kg: Jan Krtil vs. Vojta Lisický – TKO 3. kolo Krtil Váha do 85 kg: Jan Mudraninec vs. Jan Ryšavý – TKO 1. kolo Mudraninec Váha nad 85 kg: Tomáš Duda vs. Juraj Figura – TKO 1. kolo Figura Váha do 85 kg: Josef Talafous vs. David Boček – TKO 1. kolo Talafous¨

„Tímhle jsme neřekli své poslední ano, posuneme se dál. Já jsem strašně mile překvapený z lidí, jak byli nalepení na ochozech. Ze začátku jsme měli obavy, že se budou bát být součástí scény, ale bylo to naopak, podporovali je, podrželi je, vrátili je (do zápasu), o tom přesně je streetfight, to jsme chtěli, jsem nadšený," dodal Pála.

Hamburgery k prodeji, sázky na místě, auta, holky, decibely, lidi namačkaní na sobě, tohle vše se promíchalo do směsi, která příchozí bavila. Jednoho zápasníka strhla natolik, že si ho museli vzít po bitvě do péče lékaři, jak se vydal z posledních sil. Miroslav Uchytil ale dostal kapačku a mohla ho mrzet jen porážka od o šestnáct let staršího Davida Závody.

Příští pátek je v plánu druhý večer IAF Streetfighter. Sešlost opět ve stejné garáži. Na programu jsou další zápasy pyramid ve třech váhových kategoriích.