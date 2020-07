Muradov měl lákavou nabídku z UFC. Jeho největší motivací je dcera

V září a v prosinci minulého roku Machmud Muradov slavil výhry v UFC. Od té doby zápasník MMA trénuje a čeká na další povolávací rozkaz do nejprestižnější MMA organizace. Poslední velké jméno musel odmítnout. UFC mu nabídlo Jacka Hermanssona, šestku střední váhy, který před lety porazil Karlose Vémolu. „Zápas bych určitě vzal, ale já nemám české občanství, takže bych nemohl vycestovat do Anglie a tam být tři dny v karanténě,“ vysvětlil třicetiletý bojovník, který se v pátek zúčastnil první akce IAF Streetfighter.

Jak se vám líbily zápasy pro amatérské zápasníky MMA v garáži

Fanoušci přišli na amatérské zápasy, je to jiná atmosféra. Není to jiný než v kleci, ringu, přitáhlo to fanoušky, takže to je v pohodě. Hlavně, že mají kluci kde zápasit.

Předminulý víkend měl v UFC zápas Jiří Procházka, David Dvořák také ladí fight, jak to je s vámi?

Asi v září budu mít zápas. Nevím kde, ale řekli mi, abych byl v září připravený. Oni sami neví, kde budou další turnaje. Do konce měsíce je Abú Zabí, pak se uvidí. Když bude všechno v pohodě, vrátí se do Ameriky. Až mi zavolají a řeknou, Machu, máš zápas, já to beru.

Kdo u vás nyní připadá v úvahu?

Uvidíme. Nabídli mi zápas s Jackem Hermanssonem, protože byla nejistá situace s jeho soupeřem Kelvinem Gastelumem. Řekli mi to 3. července, ale pátého bych musel letět. Zápas bych určitě vzal, ale já nemám české občanství, takže bych nemohl vycestovat do Anglie a tam být tři dny v karanténě jako Jirka Procházka. Kvůli tomu jsem zápas nevzal (Švéd nakonec o víkendu Američana porazil v 1. kole). Jinak dobrý, počítají se mnou. Nechci říkat, že vyhraji titul, mám svůj cíl a makám. Když mi za týden zavolají, že mám zápas, beru to, půjdu s kýmkoliv.

Co říkáte na české zápasníky v UFC?

Super. Našli se lidi, kteří mi vytknuli, že jsem dal tip, že Jirka (Procházka) nevyhraje. Já to bral po sportovní stránce, mám spolupráci s Tipsportem. Fandil jsem mu, psal jsem si s ním, jen jsem řekl svůj názor. Lidi mě hejtují na facebooku, to je klasika, ale mně to je jedno. Mám svůj svět. Přeju si, abychom tam vyhrávali, byli tam co nejvíce vidět, potom můžeme dělat v Praze galavečery a být skoro jako doma.

Praha je pro vás domov?

Někomu se to líbí, když říkám jako doma, někomu ne, ale tady je můj domov. Uzbekistán a Česko je můj domov. Budeme dělat velké projekty, čeští zápasníci budou jezdit do Uzbekistánu, mám tam velké možnosti, znám se s prezidentem, který MMA podporuje, má velké finance. Chceme zvednout úroveň MMA tady i tam.

Kašlu na kecy o nejlepším bojovníkovi, říká Jiří Procházka. Chvála ho nechává v klidu

Sport.cz

Jak vypadá vaše spolupráce s TMT, stále funguje?

Včera jsme si volali (ve čtvrtek s Floydem Mayweatherem). Ptal se, kdy přiletím, ale zatím to nevypadá, že do Ameriky poletím. Teď chci zápasit a vyhrát pro dceru, ona je pro mě největší motivace. Až potom uvidíme.

Jak si užíváte roli otce?

Moc. Po tréninku letím hned domů, dřív bych šel večer za kluky. Mám dceru, ženu.

Změnily se vám životní priority?

Mám větší motivaci makat, chci jí vytvořit co nejlepší život, které ji můžu dát. Takže makat a vyhrávat. Nemůžu ji pak říct, byl jsem zápasník UFC, jezdil jsem tímhle autem, tohle jsem nosil. Musím po sobě něco nechat a dát ji to nejlepší.