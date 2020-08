Sexy MMA! Modelky ve spodním prádle jdou do boje

Krásky v sexy prádle to brzy rozbalí. Slušela by jim spíš přehlídková mola, pohledné dračice se ale ukážou v úplně jiné disciplíně, když potěší fanoušky bojových sportů. Po koronavirové pauze se blíží restart Lingerie Fighting Championship, nejvíce sexy soutěže v MMA na světě. Nevěříte? Dívky s vizáží modelek musejí splnit jen dvě podmínky. Musejí mít na sobě smyslné spodní prádlo, v zápasech jsou pak zapovězeny údery do tváře. I tak si ale diváci přijdou na své, o tom nepochybujte.