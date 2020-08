Divoký podzim? OKTAGON MMA plánuje do konce roku pět turnajů

Od září do prosince pět turnajů, takový je plán organizace OKTAGON MMA na podzim roku 2020. Jak vše ale přesně bude, kde, jak to bude s fanoušky či přenosy, se nyní vyjednává, za pár dní by mělo být jasněji. „Všechno nyní řešíme. Ve středu jsem se bavil s arénou, O2 TV Sport. Máme řešení, ale musíme ho dát ven společně, koordinovaně. Nechceme říct A bez B. Myslím, že do týdne bude vše vyřešené,“ vyjádřil se promotér Ondřej Novotný k turnaji Oktagon 17, který má proběhnout 26. září v O2 universum.

Na 24. října je naplánovaná akce pod názvem Oktagon 16 v Ostravě, ta už byla z důvodu koronaviru dvakrát přeložena. Otazník visí stále, turnaj je vyprodaný, což znamená více než deset tisíc lidí.

„Bude všechno. Všechny turnaje, které měly být, budou. Asi nebudou s desetitisíci diváky, jak bychom si přáli. My nemůžeme akce zrušit, tohle nechceme bojovníkům a fanouškům udělat, život musí jít dál. Jsme v tom byznysu, kluci nemají co jíst, je potřeba zápasy začít dělat," věří Novotný, že turnaje proběhnou. Na jaře organizace uspořádala projekt Oktagon Underground, teď se chce vrátit ke klasice, ale nějak okleštěné.

Otázkou je, v jakém formátu mohou turnaje proběhnout – s limitovaným počtem diváků, bez diváků, budou zápasy jen v televizi, půjde jen o placený přenos, dočkáme se kompromisu?

Oznámeny jsou turnaje s čísly 16 (24. říjen, Ostravar arena), 17 (26. září, O2 universum) a 20 (30. prosinec, O2 arena). Dva s pořadovými čísly 18 a 19 ještě nebyly oznámeny.

„Myslím, že uděláme všech pět turnajů na podzim. Bude to možná trochu divoký, zpřeházený, ale určitě to máme vymyšlený tak, že turnaje od čísla 16 do 20 letos odjedeme. Náklady jsou šílený a když tam nikdo nemůže přijít, tak to nemá smysl takhle dělat. Hledáme řešení, aby bylo vše co nejrozumnější. Chápu, že spousta lidí je naštvaných, ale nemůžou být naštvaní na nás. My jsme tohle nevymysleli," připomíná Novotný situaci okolo nemoci Covid-19.

Ondřej Novotný a Karlos Vémola. Ten má naplánovaný zápas na 26. září s Václavem Mikuláškem do pražské O2 universum.

OKTAGON MMA

Nestandardní podmínky běží v Česku od března, od září se mají ve větší míře opět vrátit roušky. Jaká nastanou další opatření, se nyní neví, což je zádrhel ohledně plánování pro všechny sporty.

Vrcholem organizace OKTAGON MMA má být na konci roku turnaj v O2 areně, kam by se mohlo vejít okolo dvaceti tisíc fanoušků bojových sportů. Tak tomu bylo v listopadu minulého roku, kde byli hlavním tahákem Karlos Vémola a Attila Végh. Kdo zde bude zápasit v roce 2020, nebylo oznámeno, Organizátoři musí ještě předtím vyřešit čtyři akce.

„Když jsme akci na konec roku oznámili, nějaké lístky se prodaly, pak se to samozřejmě zastavilo, protože lidi mají představu, jak to tu může asi vypadat. Lidi čekají, co se bude, nebo nebude dít," dodává Novotný.