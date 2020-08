Překvapující oznámení v českém boxu. Pála se vrací, čeká ho olympijský medailista

Nečekaný návrat do profesionálního boxu ohlásila těžká váha Ondřej Pála. Po šesti letech přijal výzvu a 26. září v dánském Strueru vkročí do ringu s Filipem Hrgovičem, chorvatskou jedničkou a světovou jedenadvacítkou. "Rozhodl jsem se přijmout jednu nabídku na fight, příprava nebude dlouhá, ale prostě mě to láká," napsal český boxer na facebook.