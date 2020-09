Pála odložil návrat do ringu. Přednost dostal kamarád, nechce ho podtrhnout

Menší změna, v pondělí ohlášený comeback do profesionálního boxu Ondřeje Pály se neuskuteční 26. září, ale přesune se na jiný termín. Návrat po šesti letech do profiringu s Filipem Hrgovičem se kryje s galavečerem organizace OKTAGON MMA, kde Pála půjde do rohu s Miroslavem Brožem jako jeho trenér.