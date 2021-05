Oktagon 24 je na programu 29. května 2021 a Peštovi se tam postaví Ital Riccardo Nosiglia. Člen pražského Penta gymu je v zápase, jež by měl být jedním z vrcholů večera, velkým favoritem.

Veterán UFC si poslední duely připsal právě pod touto československou organizací, a vypadá to, že ještě nějaký čas zůstane. „Jsem v Oktagonu spokojený, zatím na rok, dva zůstávám, ale rád bych se podíval ještě do zahraničí," řekl Pešta v září 2020.

Druhý Čech v UFC má skóre 16:6, je mu třicet, ale na bilancování kariéry určitě nepomýšlí. „Teprve se rozjíždím, teprve se zahřívám, ještě vystrčím růžky."

Profil Vikora Pešty Narozen: 15. července 1990, Příbram Výška / váha: 190 cm / 93 kg Gym: Penta Gym, Hard Knocks 365 (Florida) MMA kariéra: 16 výher, 6 porážek Viktor Pešta začínal s Tradičním Musadem, v roce 2010 se dočkal profesionálního debutu v MMA, o tři roky později se stal šampionem české organizace GCF. Následně podepsal smlouvu s UFC, kde vyhrál jeden z pěti zápasů. Po několika zápasech v ruské Fight Nights Global získal v dubnu 2019 světový titul organizace WASO. Od té doby zápasí v české Oktagon MMA, kde v posledním zápase ukončil veterána UFC Ildemara Alcântaru z Brazílie.

Ty by rád předvedl i v zápase, o kterém už několikrát mluvil, zatím na něj nedošlo. Šlo by o první český střet dvou bývalých zápasníků z UFC. Fanoušci by určitě uvítali souboj Pešta vs. Vémola.

„O ten zápas pořád stojím, ale vím, že Vémola do toho nechce jít. Jasně jsem řekl, že zápas chci, on ale řekl, že nejsem hoden. Já mu nebudu klepat na okno, jako on to dělá s Véghem," potvrdil Pešta myšlenku na tento český souboj.

Viktor Pešta má za sebou pět zápasů v prestižní organizaci UFC, kterou po třech prohrách v řadě opustil v lednu 2017. Po několika zápasech v Rusku se vrátil do Česka a v rámci organizace Oktagon MMA dokázal vyhrát dva zápasy. Na konci roku 2019 musel zkousnout drsnou prohru s Michalem Martínkem, který mu zlomil čelist.

Teď se Pešta přesunuje o váhu níže. „Uvidím, jak se budu v polotěžký cítit, těžkou zatím úplně nezatracuju," nechává si pootevřená vrátka zápasník, který vyrostl v pražském Penta gymu.