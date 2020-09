Žádná rýmička. Peštu koronavirus na den vypnul

Nejdříve Karlos Vémola, nyní Viktor Pešta. Dva zápasníci MMA, kteří měli jít v následujících týdnech do boje, byli nakaženi nemocí covid-19. Vémola má mít zápas s Václavem Mikuláškem 17. října v Brně. Pešta měl jít do klece 26. září s Maďarem Csabou Hoczem. Tomu organizace OKTAGON MMA už hledá nového soupeře. „Od neděle jsem doma,“ řekl Sport.cz Pešta, který byl předtím na soustředění v Polsku.

Viktore, víte, kdy a kde jste se nakazil?

Přesně nevím, tyhle informace se mi nepodařilo dohledat.

Kdy jste cítil, že by mohl být nějaký problém?

Minulé pondělí jsem byl znavený, po tréninku jsem byl úplně hotovej. V úterý jsem si myslel, že jsem přetrénovanej, možná rýmička, tak jsem si dal volno, jenže jsem nad tím začal přemýšlet, že bych se mohl dát otestovat, tak jsem šel.

Karlos Vémola je negativní „Zatím nemám negativní test, v pátek jdu na test, doufám, že bude negativní a v pondělí půjdu do gymu. Už se cítím líp, začínám s kardiem. Udělám maximum. Jak se znám jako Terminátor, já budu chtít 17. října nastoupit," řekl Karlos Vémola v úterý na tiskové konferenci organizace OKTAGON MMA. „Od pátku je negativní,“ potvrdil v pondělí promotér Ondřej Novotný.

Měl jste obavy?

Nečekal jsem, že bych byl nemocný, spíš pro sichr, kvůli ostatním okolo, kvůli týmu, protože jsem byl na soustředění v Polsku. Nakonec vyšlo, že jsem pozitivní.

Jaký máte průběh?

Jeden den jsem ulehnul, to bylo po testu. Měl jsem horečku, den jsem ležel, byl jsem docela vypnutej. Další dny už byly v pohodě.

Kdy jdete na další test?

Nevím. Nechal jsem se testovat v Polsku, tam mi pořádně nic neřekli, ale už jsem volal doktorce tady, zatím jsem se nedovolal, takže tedy nevím, zjišťuju více informací.

Je definitivní, že jste přišel o zápas s Csabou Hoczem 26. září?

Oktagon napsal, že mu hledají nového soupeře. Nevím, jak to bude, jestli je možné zápas posunout. Teď netuším, co bude.

Vy jste pozitivní na covid-19, Karlos Vémola byl také ...

Tohle je těžký, on řekl, že v pátek poví. Nevím, jak vážný měl průběh, ale tady hrozí také poškození plic. Není to tak, že by člověk hned skočil po negativním testu do přípravy, do zápasu. Kapacita plic je pro sportovce docela důležitá. Asi to chce postupovat rozumně, zdraví na prvním místě.