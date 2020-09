Výjimečný večer! Půl minuty neměl kyslík a prosil Boha o pomoc. Poté požádal přítelkyni o ruku

Dva výjimečné okamžiky zažil Miroslav Brož na turnaji Oktagon 16 v Brně. Byl blízko k výhře, ale v poslední minutě mu soupeř Adam Šindelář nasadil triangl a málem ho uškrtil, vyhraný zápas mohl ztratit. Nestalo se. „Půl minuty jsem neměl kyslík. Ani nevím, jak jsem to dokázal. Říkal jsem si, Bože, dej mi sílu, ať to dokážu,“ přiznal věřící zápasník MMA, který po tomto klíčovém okamžiku poklekl a požádal přítelkyni o ruku. Ta přišla do oktagonu a řekla ano.

Brožovi se za měsíc třikrát změnil soupeř. Nejdříve postojář, poté zemař, nakonec se mu postavil komplexní protivník z Monster gymu.

„Adam je velmi kvalitní zápasník, za měsíc se mi změnili tři soupeři. Adam je válečník, měl jsem tam ve třetím kole čistě zavřený triangl a jen díky Bohu jsem se z toho dostal, půl minuty jsem neměl kyslík. Ani nevím, jak jsem to dokázal. Říkal jsem si, Bože, dej mi sílu, ať to dokážu," přiznal po zápase Brož, který chodil dříve střední váhu do 84 kilo, teď pomalu míří do sedmdesátky, kde má větší naděje na úspěch. Navíc upravil i pohled na tento sport.

„Uvědomil jsem si životní priority, hodně jsem si MMA fanatizoval, bylo to musím, musím. Trenéři mi ukázali, že mám svoji rodinu, tým. A i když vyhraju, prohraju, tak oni mě mají rádi a já mám rád je. V hokeji trénuju děti a hrozně mě to baví. Uvědomil jsem si co je v životě důležitý," přiznává Brož, který je od dětství věřící, tímto směrem ho vedla babička.

Nástup do zápasu s úsměvem, žádný viditelný stres. Takto přišel mezi diváky. Bývalý hokejový reprezentant se hodil do módu, že stres nepomáhá. „Dělám něco, co mám rád a s lidmi, které mám fakt hodně rád," je spokojený.

Patrně i proto všechny překvapil po zápase. Fanoušci už pomalu mysleli na další duel, když Brož v oktagonu poklekl, našel přítelkyni v hledišti a požádal ji o ruku.

„Požádal jsem ji o ruku po deseti letech. Byla to momentka. Můj trenér Ondřej Pála mi vždycky říká, žij okamžikem. Před zápasem mě to trochu napadlo, ale říkal jsem si, že když prohraju, tak by to bylo blbý. Svoji přítelkyni miluju, mám nejlepší holku na světě. Stavy v dietách, když mi hodně hrabalo, všechno se mnou vydržela. Děkuju, že se mnou vydržela, miluju ji," zopakoval šťastný brněnský vítěz, který nejdříve prosil o pomoc Boha v zápase, poté čekal na životní odpověď. V obou zkouškách uspěl.

„Mám svůj vztah s Bohem. Nepotřebuju, aby mi k tomu někdo něco říkal. Tohle je největší síla v mém životě. Boha mám na prvním místě, chci být dobrý člověk, to je základ. Dá se to spojit i se zápasnickým životem," je přesvědčený Brož.