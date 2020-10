Muradov je připraven na bitvu v UFC. V rohu mu bude stát český táta

Před osmi lety přišel z Uzbekistánu do Česka, hledal šanci pro lepší život. Osudovou se mu stal krok do MMA gymu, kde trénuje Petr Monster Kníže. „On je můj český táta, on mě vychoval,“ zopakoval za svoji kariéru Machmud Muradov nekolikrát. Teď jsou spolu v Las Vegas, o víkendu je čeká třetí zápas v UFC, boj mezi elitou, souboj o posunutí se v žebříčku do elitní dvacítky ve střední váze.