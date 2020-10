Procházka má ze soupeře v UFC radost. Dokážu vykouzlit skvělý výkon, po kterém zvítězím

Dostal soupeře, ze kterého má radost. Vnitřně cítí, že tohle sousto může zvládnout. Jiří Procházka dostal dva dárky v jednom balení. Hlavní zápas v organizaci UFC, který proběhne 27. února, a soupeřem mu bude Dominick Reyes, který šel poslední dva zápasy o titul v polotěžké váze. „Jsem rád, že se domluvil takový zápas. Jde to ruku v ruce, co jsme si řekli, co chceme v UFC předvést, jakou cestou chceme jít k titulu. Věřím, že tohle je další správný krok. Mám z toho radost, jsem rád, že nám to takto vychází. Teď jen zodpovědně splnit úkol,“ uvědomuje si český bojovník sílu třicetiletého Američana.

Bude Reyes vaším nejtěžším soupeřem v kariéře?

To uvidím na místě, ale já ho takhle neberu. Beru to tak, že je to dobrý, hodně kvalitní soupeř. Je to atlet, který má dobrý techniky a krásný pohyb. Určitě je to nejtěžší soupeř v mé kariéře, když vezmu kariérní postup, ale je to prostě další soupeř. Jestli to bude těžký, lehký, to si udělám v zápase sám (smích).

Máte čtyři měsíce na přípravu, jde o ideální čas?

To je krásný čas. Říjen a listopad mám takový, že jsem se chtěl věnovat sám sobě, osobnímu rozvoji, v prosinci a lednu bychom do toho šlápli a v únoru bychom přípravu dokončili. Co se týče rozvržení, je to krásná doba na najetí strategie na zápas.

Dostal jste soupeře, který je na druhém místě v žebříčku UFC, takže vás už nemrzí, že nemáte druhý zápas do konce roku?

Nešlo ani o to, abych zápasil co nejdříve, především jsem chtěl, abych měl minimálně znovu nějaký cíl, abych v sobě udržoval furt bojovnost, oheň. Čuchl jsem ke značce UFC a chytlo mě to.

A to Reyes splňuje, má renomé, jméno...

Myslím, že to je to nejlepší, co jsme si mohli přát. Možná se někdo bude na to koukat, že jsem dostal až moc dobrého soupeře, ale já vím, že se tohle děje, tak jak má. Vím, že tohoto soupeře si zasluhujeme a zrovna proti Reyesovi dokážu vykouzlit skvělý výkon, po kterém zvítězím.

Vaše hlava je se soupeřem spokojená, od toho se bude odvíjet i trénink, sebevědomí, takže ideální napojení do přípravy?

Přesně tak. Nejde ani tak o hlavu, že si řeknu, to zvládnu, ale jde o vnitřní pocit, který mám, poznám. Kdyby to bylo moc, tak si řeknu - kámo, brzdi. Teď nemám špatný pocit, naopak. Půjde to zvládnout, jen musím dodržet určité věci a posunout se od minulého zápasu s Oezdemirem. Zadal jsem si, že v tomto zápase nechci schytat žádný bomby, protože si to už nemůžu dovolit. Vůči tomu, co chci v boji ukazovat, chci být totální profesionál, proto si nemůžu dovolit dělat věci jako v prvním zápase.

Nyní jsou omezené podmínky pro přípravu, vyrazíte do ciziny - Polsko, Anglie, Švédsko?

Už jsme si psali s manažerem ve Švédsku, pojedu do All Stars. Něco tam vymyslíme.

Máte soupeře, který šel dvakrát o titul, berete to tak, že se dřina vyplatila a vy jste mezi top elitou?

(smích). Pro mě to není dřina. Já to neberu tak, že musím dřít, já trénuju rád. Rád zápasím a všechno jde postupně, jak má.

Co vás nyní čeká s trenéry?

Vymyslíme strategii, podíváme se na jeho silný a slabý stránky a podle toho uzpůsobíme můj boj. U některých věcí si řekneme pozor, tady je vykřičník, něco necháme, něco posuneme. Prostě si musíme vyhodnotit, co nedělat a co naopak bude ku prospěchu.