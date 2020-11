Polská legenda a veterán UFC. Kincl jde po dlouhé pauze do bitvy

Zpátky do boje, zápasník MMA Patrik Kincl má termín a jméno soupeře. Po roce a půl snad už všechno dopadne a on vkročí do oktagonu 19. prosince pod polskou organizací KSW. Jeho soupeřem bude Tomasz Gorilla Drwal, osmatřicetiletý zápasník, který má zkušenosti také z UFC, zde předvedl šest duelů, polovinu vyhrál.