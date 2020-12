Každý vidí svoji cestu, věří si, realitu zjistí, až se postaví proti sobě v kleci. Karlos Vémola chce ukončit Václava Mikuláška v prvním kole. Tento scénář má naplánovaný na sobotu večer v Brně na akci Oktagon 19. Jeden z nejvíce sledovaných zápasů v roce 2020 v Česku buší do fanoušků už měsíce. Teď se dozvíme ortel.

„Myslím si, že Karlosova chyba je, že on se připravuje na úplně jiný zápas, bere to lehce, nevěří mi. Za to jsem rád, nového Vaška uvidíte v zápase. Dost jsem se změnil, ale nebudu o tom mluvit, počkejte si," nechce více prozrazovat Mikulášek.

V přípravě poznal hranu, poznal časy, které nikdy nezažil, tak ho vyhecoval souboj na zápas s prvním Čechem, který se dostal do UFC.

„Už jsem unavený, dělám váhu potřetí, není to prdel, normálně mám 110 kilo a shazuju na 84. Dvakrát byl zápas odložený, vždycky mi to sdělili jakoby na poslední chvíli, když už jsem ji měl skoro hotovou. Jakmile odvážím, najím se a budu se cítit nejlíp," nemůže se Baba Jaga dočkat pátečního vážení, které proběhne v Brně, stejně jako celá akce Oktagon 19. Opět bez fanoušků, kdo chce celý večer vidět, má šanci na oktagon.tv, kde si lze zakoupit placený přenos.

Čím delší doba v tréninku, tím vyšší náklady. Poslední účet za současnou přípravu jde do statisíců. „Příprava mě stále 200, 210 tisíc," má spočítáno Mikulášek. Tyhle finance stojí za proměnou, ke které ho dovedli trenéři.

„Ze začátku to byl rváč, který techniky moc nepobíral, ale systematickou prací se nám mu podařilo pohyb vštípit, je mu vlastní. Největší posun u něj vidím ale v hlavě. Ví, že může vyhrát a má na to. Narostlo mu sebevědomí, jeho tělo je tam, kde ještě nebylo," je spokojený jeden z trenérů z pražského Renegade gymu, kde Mikulášek trénuje také pod Davidem Vyvážilem a Arletou Krausovou.

Fyzicky má být připraven, ale co hlava, která vše řídí? „Už nejsem moc blbej, už jsem jen trochu blbej," okomentoval tento posun zápasník, který se o sobě dozvěděl i toto: „Slyšel jsem, že jsem feťák, který běhal po Stodolní (toto řekl Vémola v pořadu Letem Světem MMA). Já mám asi 20 lidí, co ho viděli po zápase v Ostravě fetovat v klubu. A on mě chce soudit? Ten člověk pro mě nemá úroveň," zvedá se Mikuláškovi tep.

Podle sázkových kanceláří je Vémola favoritem, Mikulášek to ví. Jak dopadne zápas, jaký bude mít průběh, na to si musíme počkat, výsledek bude znám o sobotní noci. Jedno ale Baba Jaga už ví teď.

"Výhra, nebo porážka? První, kam mě ten zápas posune, bude Mekáč, strašně se přežeru, bude mi špatně, pozvracím se a za hodinu to udělám znovu," naplánoval si Mikulášek už dopředu.