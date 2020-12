Neuvěřitelný talent a dříč, jeho progres je neskutečný, říká trenér. Bitva ranařů se blíží

Bývalý reprezentant v boxu je v žebříčku organizace OKTAGON MMA na 4. místě, Slovák je na 2. příčce. V čele je Karlos Vémola, který porazil 5. prosince Václava Mikuláška a poskočil o patnáct míst. On je tedy cílem všech pod ním. „Asi by to šlo, záleží na něm, jestli bude chtít chodit 84, 93. On si může říct o soupeře, má větší jméno než my," říká Hošek, který má nyní bilanci 4:1.

Do MMA přišel jako boxer, který má v ruce granát, trefí a ublíží. A soupeři to vědí. I přesto nespoléhá jen na postoj, pustil se do sportu, který je komplexnější a často se odehrává také na zemi. „On je neuvěřitelný talent a dříč, jeho progres je neskutečný," chválí Hoška trenér Roman Čedík, jeden z koučů, který se o něj stará v Renegade gymu.

Roky box a box, ale přišla výměna tří písmen a dostavilo se větší nadšení. Poslední tři výhry si Hošek připsal v prvních kolech, dvakrát T.K.O. a jedna submise.

„Jsem do toho zažranej. MMA je větší motivace, tady je to i finančně lepší než v boxu. Proto i hodně kluků odchází k MMA. Dřív jsem byl mladej, nevěděl jsem, co budu v životě dělat, co život obnáší, dneska už všechno vím, všechno znám," přiznává změnu sedmadvacetiletý zápasník, kterého jen boj v kleci neuživí.

Chodí hlídat na Letnou. Tady to dobře zná. „Občas hlídám na Spartě jako security. Vždycky jsem byl sparťanem a fandil jsem. Je to pohodová práce, když tam zrovna tedy nehraje třeba Baník Ostrava. Já nikdy nedělal bordel na stadionu, tam jsem byl klidnej, sledoval jsem fotbal. Dřív jsem ale po fotbale chodil na nějaký rvačky, na tyhle ptákoviny, to ale teď nedělám," tvrdí Hošek, který má do konce roku jediný cíl. Přes Vánoce udělat váhu a 30. prosince zvládnout bitvu ranařů v kleci.