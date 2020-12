Kincl jde na veterána UFC. Předtím chce ještě stihnout varšavské kavárny

Ve čtvrtek ráno český zápasník vyrazil do Polska, kde se zápas odehraje. „Právě jsem na cestě. Čeká mě pár mediálních povinností, jeden lehčí trénink a doufám, že i pár varšavských kaváren," prozradil milovník kávy.

Pokud se podíváme na posledních pět let Kinclovy kariéry, prohrál jen jednou, v roce 2018 s Karlosem Vémolou, jinak si připsal devět výher. Teď se vrací po dlouhé pauze. „Ta byla dlouhá, to jo. Drwal je polskou legendou a byl taky v UFC. Měl delší pauzu, ale rozhodl se vrátit, poslední zápas v létě vyhrál," okomentoval soupeře Kincl.

Toho teď čeká dodělání váhy, zápas je vypsán ve střední váze do 83,9 kilo. „Poprvé ve finální přípravě nevážím porce na gramy a jím podle pocitu. Je to trochu nezvyk, ale alespoň jsem mohl tvrdě trénovat do posledních dnů," je spokojený jedenatřicetiletý zápasník z hradeckého All Sports Academy.

Kincl je zkušeným zápasníkem, své si odbouchal i v zahraničí, na kartě zápasů má 22 výher, 9 porážek a jeden zápas bez výsledku. Přesto dlouhá pauza, vyskočení z kolejí se může projevit. Jaké prožívá po delší době pocity – napětí, natěšení, radost, nervozita?

„Přijde mi, že nic z toho, ale může to být i mix všeho. Určitě si ale nepřijdu tak pod tlakem jako v minulosti. Více se upínám na výkon a vyzkoušení nových věcí než čistě na výhru," prozrazuje Kincl před duelem, který proběhne v polské Lodži.

Za posledních pět let Kincl zápasil v ACB, XFN a PFN. Teď přidá KSW, kde na něj bude čekat polská legenda se skóre 22:5.