Zemřel bývalý boxerský šampion Hagler, bylo mu 66 let

Bývalý král polotěžké váhy boxer Marvin Hagler zemřel ve věku 66 let. Rodák z New Jersey byl profesionálním mistrem světa v letech 1980 až 1987, tituly všech čtyř hlavních organizací celkem dvanáctkrát úspěšně obhájil. Podle prohlášení své manželky Kay zemřel nečekaně ve svém domě v New Hampshire.