Tuhle bolest nechcete zažít. A bude hůř. Když je bojovník na prahu vysílení

„Je moc brzo, abys padal, změna, kde je Píďa?" řve trenér Michal Vančura. „Čekali jsme, kdy se zase dneska poblijou," kroutí hlavou česká postojářská legenda Ondřej Spejbl Hutník. „Takže se poblili, Píďa třikrát," přidává hlášku Vančura.

Dnes startuje prvním dílem sportovní reality show ze světa thajského boxu, šestnáct bojovníků do 63,5 kilo. Lehké a dymanické pušky, které slibují akci za akcí.

„Vyrůstal jsem na thajském boxu. Jen jsem si říkal, že tady budou daleko mladší kluci. Ale já se vždycky rád měřil s těmi nejlepšími, tak uvidím, jak na tom je tahle generace v porovnání s kluky, co bojovali dřív," je odhodlaný se porvat Lubomír Pindus.

Na prvním porovnávání mu nebylo vždy do zpěvu, sáhl si na dno a tělo protestovalo. „Můj plán je rozlousknout mu hlavu jako kokosový ořech," má přesto Pindus v hlavě před prvním fightem v pyramidě.

Jenže tak snadné to nebude. Je jedním z šestnácti. „Mám za sebou tvrdý zápasy, v Polsku jsem šel s mistrem světa, takže mi nevadí nastoupit proti těžším soupeřům. Myslím si, že jsem chytrej, dokážu soupeře vyškolit. Když to nejde, jdu do války," vzkazuje zase Denis Hnídek.

Do pyramidy zasáhou závodníci z Česka a Slovenska. Projekt UPC Fight Cesta bojovníka nabídne celkem šest dílů reality show. Průběžně fanoušci uvidí tři turnaje formou vyřazovacího systému. Vítěz si odnese 50 000 korun.

„Ve Švýcarsku jsem vyhrál zápas i se zlomenou rukou," nebojí se bolesti zase Slovák Leonard Borák, šampion euroligy Muay Thai a mistr Slovenska SZKB.

První díl Muay Thai reality show UPC Fight Cesta bojovníka bude poprvé k vidění v úterý 16. března na TV Sport 5 a livesignal.tv v 17:35 hodin. Čtvrtfinálový turnaj proběhne už 10. dubna od 19 hodin v pražském Spejbl Gymu bez přítomnosti diváků. Fanoušci ale o něj nepřijdou. Mohou ho sledovat online za 10 euro/249 korun v předprodeji, následně pak za 12 euro/299 korun.

Všech šest dílů Muay Thai reality show Cesta bojovníka bude zdarma v televizi a na streamu. Projekt zaštiťuje organizace C.M.T.A.