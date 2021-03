Výzva pro českou jedničku těžké váhy, chce dobýt Anglii. Jak by dopadl box s Furym?

Další výzva je za dveřmi. A čeká na českého boxera v Anglii. Pavel Šour je v těžké váze na 95. místě na světě. Jeho soupeř Nathan Gorman je padesátý. Jejich zápas proběhne v sobotu v Copper Box Areně v Londýně. „Loni mi nevyšel zápas s Furym, nezvládl jsem to v hlavě, tohle je takový reparát. Gorman je velmi příjemná náplast,“ těší se osmatřicetiletý český boxer na o čtrnáct let mladšího soka.

Šour má bilanci 13:3, soupeř 17:1. Gorman prohrál jen s Danielem Duboisem, ten se pohybuje na hranici světové dvacítky. Favorit je jasný, ale jedna rána může vše změnit.

„Forma není životní, prodělal jsem covid, vracím se zpátky. Průběh jsem měl naštěstí lehký, neměl jsem teplotu, kašel, ale pocítil jsem to na kondici. Když jsem se šel proběhnout se psíkem nebo když nejel výtah, to jsem byl zadýchaný. Teď jsem úplně v pořádku, ale není to, co předtím," vzpomíná Šour na bývalou formu.

V roce 2019 dva zápasy, loni jeden. Tento rok rozjíždí Gorman se Šourem. „Je to velmi kvalitní soupeř, hodně zápasů vyhrál před limitem. Měl nějaké problémy, trochu nabral váhu, nevím, jestli to byly psychické problémy. Chce si spravit chuť, chce přechodného soupeře, což mám být já, ale já ho chci překvapit, že i v osmatřiceti předvedu pěkný box," věří si Šour, který bere tuto výzvu jako reparát, když prohrál s Hughiem Furym, což je v současnosti světové číslo osmnáct.

Uživit se jen boxem? To není v českých končinách zavedený standard. Šour pracuje ještě v rodinné firmě osm až deset hodin denně, do toho dva tréninky denně. Navíc odměny za zápasy nejsou ideální. „Finance jsou individuální. Češi obecně v zahraničí moc nedostávají, třeba Poláci se diví, za jaký peníze chodíme boxovat. Jde o tisíce eur," naznačuje plzeňský boxer, kterému je osmatřicet let. Kariéra se pomalu blíží ke konci. Šour už dnes ví přesně, kdy ji ukončí.

„Čtyřicáté narozeniny, to je hranice, kdy budu chtít kariéru ukončit. Chtěl bych zápas na vlastním galavečeru. Rád bych ještě zaboxoval s Vasilem Ducárem, byla by dohodnutá váha pod 100 kilo, chtěl bych mu ukázat, že to nebude mít tak lehký, jak si myslí," má v hlavě plány česká jednička těžké váhy.

Šour myslí na Gormana, svět vyhlíží mega bitvu Anthony Joshua vs. Tyson Fury, kde mají být ve hře miliardy korun. „Tento zápas, to je nádhera, koncert. Mám rád Furyho pro jeho životní příběh, pro jeho box. Budu mu fandit. Kdybych s ním šel, asi by se mnou pěkně vymetl, je to jiná lajna. Kluci co s ním byli na kempu, říkali, že má neuvěřitelné oči, je nezasažitelný, má tvrdý úder, je to boxer z vesmíru," těší se Šour na boxerský zážitek, který ještě nemá datum. Datum má ale jeho souboj, ten proběhne 27. března. Jaký bude výsledek?