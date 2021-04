Forma je skvělá, hlásí zápasník Procházka. Půjde před soubojem s Reyesem dohola?

Prvního května se Jiří Denisa Procházka zapíše do historie. Stane se prvním Čechem, který bude mít hlavní zápas večera v UFC. Do bitvy s Američanem Dominickem Reyesem zbývá necelý měsíc. Český samuraj hlásí: „Forma je skvělá! Teď už to jen udržovat. Od trenérů dostávám příkazy, ať to spíš mírním, ať nic nepřepálíme, protože všechno šlape tak, jak má. Jdeme si pro vítězství." Více už v našem videu.

Zápas v polotěžké divizi. Mezi pětkou, Procházkou, a trojkou. Původně se měl odehrát už na konci února. Jenže Reyes se zranil, a tak byl souboj odložen. Na 1. května. „Odklad mi pomohl. Potřeboval jsem v té pauze změnit celkově úhel pohledu na přípravu. Potřeboval jsem tam mít trošku delší volnější období," přiznává osmadvacetiletý český bojovník.

Do Las Vegas, dějiště zápasu, se přesune 20. dubna. Do té doby nejspíš změní image. „Současný účes si ještě poupravím. Můžete očekávat něco podobně šílenýho," směje se. „Třeba se pár dní před zápasem rozhodnu a půjdu dohola, uvidíme. Ale asi to nehrozí, tak moc mi snad nehrábne."

Je to doma, Jiří Procházka se raduje po výhře v UFC.

repro: video

Pryč jsou časy, kdy si v barber shopu občas sám zajížděl strojkem do vlasů. Chtěl mít první pokus. „Tyhle věci jsem dělával dřív. To jsem se do zápasu neholil, nečesal, nechal jsem se úplně zarůst a pak se z toho něco vykouzlilo. To už teď nedělám. Chci, aby to mělo nějakou štábní kulturu."