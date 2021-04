Krpálkův bronz se zrodil z naštvání

Byl na sebe pořádně nazlobený. Vítězství v nedělním zápase o evropský bronz proti izraelskému judistovi Oru Sassonovi měl český olympijský vítěz Lukáš Krpálek na dosah, ale po jeho zaváhání se souboj na ME v Lisabonu dostal do prodloužení.

„Měl jsem ten zápas pod kontrolou, jenže sedm sekund před koncem Izraelec kvůli mé chybě vyrovnal, až moc jsem tlačil. Byl jsem hodně naštvanej,“ přiznával. Jenže zloba se vzápětí změnila v nadšení, po 22 sekundách souboj rozhodl. „To už bylo něco nádherného, hodil jsem ho na osoto,“ pochválil se třicetiletý Krpálek za skvěle zvládnutý chvat.

Jedinou nedělní porážku utrpěl v semifinále s Nizozemcem Henkem Grolem. „Bohužel jsem udělal jednu chybu. Nastoupil jsem do chvatu, soupeř mě otočil a kontroval a bylo to hodnocené ipponem," zalitoval.

„Ale nemyslím si, že by to byl úplně zas tak špatný zápas. Sice prohra byla, ale pro mě obrovské zkušenosti směrem k olympiádě a celkově do budoucna,“ hlásil Krpálek.

Další zápasy přidá podle plánu až v olympijském Tokiu. „Věřím, že tenhle bronz bude pro mě i takový nástřel a teď se můžu maximálně koncentrovat na olympiádu,“ předsevzal si Krpálek, jenž se nechystá ani na červnové mistrovství světa.

„Myslím si, že děláme velké pokroky jak v přípravě na soustředění, tak i v připravenosti na závodech. Jsem rád, že po třech letech se mi zase podařilo vybojovat medaili z mistrovství Evropy,“ hřálo šampiona z Ria.