Ostře sledovaný i nenáviděný rváč. Těší se, až si na dovolenou vezme tři holky

Václav Mikulášek je zpátky. Pět měsíců po prohře s Karlosem Vémolou jde do dalšího zápasu. Prvního května ho na galavečeru Oktagon 23 čeká souboj s Thomasem Robertsenem. Baba Jaga teď zažívá hodně těžké dny. Svádí bitvu sám se sebou. Dělá váhu a dává mu to zabrat. „Ještě zbývá asi sedm, osm kilo. Ale nejde to moc dolů,“ povzdechne si. Před měsícem vážil 108 kilo, zápas je vypsán ve střední váze, do 84 kilogramů.

A hubnutí odnáší i okolí. „Je to fakt nepříjemný. Jsem hnusný na lidi, každému nadávám. Včetně mých trenérů," popisuje třiatřicetiletý zápasník. Není to ale pro něj nic nového. V minulosti prý už shazoval i víc.

Nejsledovanější zápas roku 2020. To byl jeho souboj s Terminátorem. Pro Mikuláška skončil hned v prvním kole. Karlos Vémola vyhrál za 125 vteřin. „Mrzelo mě to, zklamal jsem sám sebe. Víceméně mě mrzelo i nějaké mé chování, ale v konečné fázi jsem, jaký jsem a nebudu se měnit. Jestli se to někomu nelíbí, tak nikoho nenutím, aby mě sledoval a fandil mi."

Naráží na to, že je oblíbencem hejtrů a na sociálních sítích to pěkně schytává. „Hejtry neřeším, z jakého důvodu bych je měl řešit? Většina z nich ukazuje, jak jsou sami nedostateční, slabí, neschopní něco dělat. Jenom urážejí člověka, co něco dělá. Jestli si myslí, že je to tak lehké, tak ať si to jdou zkusit," říká Mikulášek. Co dál hejtrům vzkazuje, uvidíte v našem videu.

Teď ho čeká souboj, který by mu měl naznačit, jestli na to má. S Norem Robertsenem. Také on má za sebou prohraný zápas s Vémolou. Vydržel s ním až do třetího kola. Bude pro Mikuláška i on velkým soustem, jak mnozí tvrdí? „Kdybych si sebral jiný sousto, tak byste zase říkali, že si beru jistou výhru," reaguje bojovník s přezdívkou Baba Jaga. „I kdybych třeba dostal KO v prvním kole, v první minutě. No a?! Dostanu ho já, ne vy."

Vyjde to? Přijde po hořké pilulce vítězství? V tom případě je odměna jasná. „Chtěl bych nějakou pěknou dovolenou a nejlíp asi tři holky. Ale uvidíme," směje se.

