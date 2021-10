Legenda a člen sítě UFC zatčen za domácí násilí! Obětí jsem ale já, tvrdí

Zamotanější být případ asi ani nemůže. Legendární šampion MMA, známý jako „The Iceman,“ který byl v dobách své největší slávy jednou z největších hvězd smíšených bojových umění, byl zatčen po incidentu, který měl se svou manželkou. Partneři se prý začali hádat po návratu z večírku a hádka přerostla až do fyzického napadení. Policie Chucka Liddella odvezla do vazby. Obětí násilí se prý však stal on.