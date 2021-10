Vyhazov! Slavné organizaci došla trpělivost

Američan si skutečně dost zahrává se zákonem. Dlouhou dobu ale nebylo jasné, co se během víkendu skutečně přihodilo. Nyní na veřejnost prosákly informace od policie, podle které již bývalý zápasník UFC napadl hned dvě ženy. Peňa byl po tomto incidentu vzat do vazby na Floridě, následně ho čeká soud.

„Obžalovaný se fyzicky zapojil do hádky s osobou, se kterou byl v intimním vztahu. Obžalovaný ji několikrát úmyslně udeřil pěstí do obličeje, v čemž pokračoval, i když osoba byla na zemi. Napadená měla drobné oděrky na horní části levé ruky, odřeniny na levém zápěstí a otisk po kousnutí na koleni. Zatímco došlo k výše uvedenému incidentu, druhá osoba pozorovala hádku a pokusila se zasáhnout. V té době jí obžalovaný udeřil pěstí do levého oka. Tento úder způsobil zhmoždění v oblasti očí. Udeřená spadla na zem, čímž si způsobila tržnou ránu na pravém lokti," stojí v policejním spisu.

Na to slavná organizace UFC reagovala dost radikálně, a sice okamžitým vyhazovem. „UFC si je vědomo znepokojivých obvinění týkající se zatčení Luise Peni. Peňa otevřeně hovořil o svých problémech ohledně svého duševního zdraví, týkající se zneužívání návykových látek. Organizace se mu několikrát pokusila zajistit profesionální léčbu. V tuto chvíli UFC věří, že Peňa bude řešit své zdravotní a právní problémy. Jeho smlouva byla ukončena," reagovala UFC krátce po odhalení bližších informací.

Američan v UFC nastoupil do osmi zápasů a byl považován za nadějného zápasníka v lehké váze. Při své pouti hned pětkrát zvítězil.