Bude štípaná! Čeští bijci jsou připraveni pálit bomby

Ani tentokráte se organizátoři galavečera neobešli bez problémů. Hned několikrát totiž museli řešit náhradníky za zraněné či nemocné zápasníky. Celá karta přitom doznala více než patnácti změn, své pochopitelně udělaly také pozitivní testy na covid-19.

Zřejmě nejsledovanější zápas obstará boxerská jednička domácí scény Vasil Ducár, který si to v hlavním souboji večera rozdá se slovenským zápasníkem Nicolasem Holcapfelem.

Daniel Škvor, který se také představí na 24. ročníku Heroes Gate.

„Moc se těším. Navíc to bude doma a po dlouhé době s diváky. Doufám, že uvidíme kvalitní zápas a i ideálně to budu chtít ukončit na knokaut. Snad to bude dobrý zápas a divákům se to bude líbit, když už tam budou. Na soupeřovi slabiny se nedívám, nebudu řešit soupeře. Dívám se na své silné stránky a ty v zápase využiji," nechal se slyšet Ducár.

Pozornost bude pochopitelně patřit také všestrannému Danielu Škvorovi. Ten se převážně věnoval kickboxu a thajskému boxu. V poslední době se ovšem začal naplno věnovat MMA a právě v tomto stylu bude veden souboj proti Polákovi Krystianu Rosovi. Škvorovi se na poslední chvíli změnil soupeř a organizátoři tak měli plné ruce práce, aby sehnali náhradu.

„Včera se mi kvůli covidu změnil soupeře. Pro toho nového, který se mnou bude zápasit, teprve teď jedou. Viděli jsme jedno video. Má něco v MMA, něco v postoji. Je lehčí a menší než já, to je asi všechno, co vím. Nedokážu to zhodnotit takhle narychlo," řekl Škvor na adresu svého nového soupeře.

Heroes Gate 24 - hlavní karta Aiba box 3x3min Antonios Polychronidis vs Viktor Trush MMA 3x5min - Jan Králik vs. TBA* K1 3x3min Daniel Vítovec vs Pavel Šach Box 4x3min Lukáš Fajk - Huseyn Qasimov K1 3x3min Jan Rudolf - Filip Rządek MMA 3x5min Daniel Škvor vs Krystian Rosa K1 3x3min Melvin Mané vs Danilo Tošič K1 4x3min - o titul Nikita Kurbatov vs Marko Novák Box 6x3min Vasil Ducár vs Nicolas Holcapfel *soupeř pro Jana Králika doposud nebyl oznámen.

„Klasicky budu dělat to, co vždycky. Budu ho chtít držet nahoře, kde budu rozdávat bomby. Ideální by pochopitelně bylo KO," dodal český zápasník, kterému dělání váhy na zápas nedělalo zrovna nejlépe.

„Váha mi teď nesedla, ale nakonec jsem jí udělal. Nevím, proč mi nesedla, nějak na to nemůžu přijít. Nesedla mi třeba tak, jako na Štvanici, „dodal zápasník s přezdívkou DeeDee.

Na své si přijdou také fanoušci K1. Tento bojový styl totiž bude reprezentovat Melvin Mané, který má své zkušenosti i co se týče MMA. Mané bude čelit bosenskému tvrďákovi Danilu Tošičovi, který mu rozhodně nedá nic zadarmo. „Na zápas se těším. Navážil jsem, takže první menší výhra. Koukali jsme na jeho zápasy, takže plus mínus vím, jak zápasí. Můžete se těšit na velkou štípanou," zve fanoušky Mané.

Sledovaný bude také titulový zápas v K1 mezi Marko Novákem a Nikitou Kurbatovem. Na galavečeru své schopnosti předvedou také Jan Rudolf, Daniel Vítovec, Lukáš Fajk či Jan Králik.