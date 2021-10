Anakondí škrcení a konec! První Slovák v UFC byl donucen odklepat porážku

Jako první do klece vstoupil právě Klein, který v úvodu zápasu působil o něco aktivněji, což netrvalo dlouho. Klein se většinu prvního kola pokoušel vysílat tvrdé kopy, načež dobře pracoval také rukama. Landwehr ovšem nezůstal vůbec pozadu a prezentoval se podobným způsobem. Koncovka prvního kola dopadla lépe pro Američana. Ten to u pletiva poměrně slušně rozbalil a Klein se dostal do problémů, ze kterých ho vysvobodil konec kola.

Slovenskému zápasníkovi znovu vyšel úvod kola, tentokráte toho druhého. Klein po rychlé kombinaci nalákal soupeře k pletivu, kde vyslal tvrdý high kick. Landwehr se ovšem dostal z nepříjemností a poté se mu duel podařilo dostat do klinče, kde působil silověji.

Američanovi se navíc u pletiva povedlo soupeře chytit do škrcení, se kterým následně přešel na zem, kde to vypadalo na konec. Slovenský zápasník ovšem přečkal zhruba třicetivteřinový pokus o submisi a z kritické pozice se mu povedlo vyváznout. Landwehr ovšem v koncovce druhého kola pokračoval ve tvrdém stylu. Svého soupeře zasypával řadou čistě trefených direktů, přesto se duel přehoupl do třetího kola.

Klein tak potřeboval ve třetím kole nutně něco změnit, což se nepovedlo. Po poměrně slušných přestřelkách se Landwehr pokusil o další škrcení. Tentokráte se mu anakonda choke povedlo dotáhnout a Klein odklepal konec zápasu.

Pro slovenského bojovníka se jednalo o druhou porážku v řadě. V UFC tak má zatím za sebou tři zápasy, vyhrál pouze jediný.