Konec v OKTAGONU? Nejsem přelétavé koště jako Pirát, reagoval Vémola

„Je tady někdo na bojové scéně, koho by ještě nekontaktovala? Neznám je, nehaním je. Nevím, kdo jsou a co dokážou. Udržet dlouhodobě nějaký standard dokázal pouze OKTAGON. Ať mě kontaktují třeba za rok, uvidíme, co do té doby vymyslí. Fandím jim. Tím, když poroste konkurence, tak tím pádem poroste naše MMA. Čím víc konkurence tu bude, tím lepší to bude pro náš sport," reagoval Terminátor na svém Instagramu.

„Rád se na jejich první galavečer podívám. Rád se podívám, jaká konkurence roste, jaké podmínky, zápasy a atmosféru vytvoří. Já jsem ale happy, tam kde jsem. Až uvidím, že nová organizace ukáže takové věci, která ukázala organizace, pro kterou zápasím já, tak si s nimi možná rád sednu na kafé," dodal Vémola na adresu organizace RFA, která ohlásila již dvacet zápasníků.

„Já za OKTAGONEM stojím. Myslím si, že tohle je velká bublina, která brzo splaskne. Určitě si myslím, že všichni zápasníci neutečou. Zápasím s nimi dlouhá léta. Nejsem žádný přelétavý koště. Třeba jako Pirát z jedné organizace do druhé, protože mi dají tři koruny navíc," nezapomněl si Vémola rýpnout do svého prosincového soupeře Samuela Krištofiče.

„Věřím, že se mi Ondra Novotný brzo ozve a dořešíme spor ohledně modrého a červeného rohu, abychom vám konečně mohli oznámit, jestli 30. prosince nastoupím nebo nenastoupím. Není to vůči vám fér, že vám tak dlouhou dobu nedal nikdo vědět," vysvětlil Vémola hodně diskutované situaci při volbě rohu.