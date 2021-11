Bude chtít dostát své přezdívce? Je to další překážka na mé cestě, říká český Gameover

Rostoucí forma. Tak by se dalo stručně popsat počínání MMA zápasníka Zdeňka Polívky. Teprve dvaadvacetiletý bijec z Říčan má před sebou další výzvu. 6. listopadu se totiž představí na turnaji Oktagon Prime 4, kde bude čelit polské síly v podání Roberta Bryczeka. Gameover, jak se Polívkovi přezdívá, si je vědom kvalit soupeře a rozhodně neočekává jednoduchý zápas.

Polívka se naposledy představil na zářijovém turnaji OKTAGON 28, kde již v polovině druhé minuty dokázal ukončit veterána UFC Erica Spicelyho.

„Pro mě je prioritní zápasit, dokud jsem mladý. Chci sbírat zkušenosti s tvrdými a kvalitními zápasníky. Budu odvádět svojí praci, a pokud bude někdo chtít, abych šel o titul, tak půjdu a vezmu ho," sdělil Gameover na svém Instagramu.

Nyní se český zápasník chystá na další zahraniční výzvu, která bude na pořadu již 6. listopadu, kde se utká s Robertem Bryczekem.

„Rozhodně nezastírám, že je to obrovská výzva. Před měsícem jsem měl zápas se Spicelym, což byl další obrovský level, který jsem chtěl překonat. Bryczeka beru jako další překážku na mé cestě, kterou musím zvládnout, abych se dostal tak, kam chci. Pokud chci porážet ty frajery, se kterými chci a toužím zápasit, tak to musím v sobotu zvládnout," nechal se slyšet Polívka.

Bryczek má sice větší zápasovou praxi, nicméně na československé scéně již dvakrát padl. Naposledy byl sestřelen Kaikem Britem. Polák je ovšem znám tvrdostí, v minulosti se mu například povedlo zdolat Mátého Kertésze, čímž si řekl o pozornost domácí scény.

„Myslím si, že na tom budu se silou lépe. Už jen proto, že Bryczek přechází do těžší váhy. Tvrdost a síla je to, v čem bych měl v zápase dominovat. Rozhodně ho ale nepodceňuji. Bude tvrdý a vytrvalý. Je to technicky velmi dobře vybavený zápasník. Počítám s tím, že mi dá zabrat."

Očekávat se tak dá nelítostná bitva, která klidně může být ozdobou turnaje v Pardubicích.

„Bude to buď na celé tři kola, nebo to skončí hodně rychle. Hned od začátku budu vsázet na tvrdý, agresivní postoj. Nechci ale zbytečně tlačit, abych zbytečně neinkasoval nebo neschytal nějaký takedown. Pojedu si svoje a uvidíme, v zápase mě povede instinkt."

Zdeněk Polívka (vlevo) se představil také na turnaji Oktagon Underground.

Do víkendového zápasu s Bryczekem zbývá už jen pár dní, příprava obou zápasníků tak finišuje.

„Váha je v pohodě, držím si 90 kilogramů. V průběhu týdne to budu pomalu snižovat. Zařadím víc kardia a věci na vypocení. Teď se stejně zaměřujeme jen na technické věci, na nic těžkého. Teď jsem dostal pár dní volna, což se mi dlouho nepovedlo. Je to ale unavující být dlouho v přípravě. Člověk si pak přeje, ať už je konec a může jít do klece a pak na pivo," dodal s úsměvem český zápasník s přezdívkou Gameover.