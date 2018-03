Český terminátor: Nejsem na smrtelné posteli, ale trenéři mi dali stopku

Hlavní role v této show byla předem dána. Karlos Terminátor Vémola měl v sobotu vstoupit do liberecké sportovní arény jako první hvězda. Nestalo se. Den před MMA zápasem s Princem Aounallahem očekávanou bitvu na Night of Warriors zrušil. Jako důvod na sociálních sítích uvedl nemoc. „Ano, je to pravda, nesplnil jsem fyzické testy a trenéři mi start zakázali,“ řekl v sobotu v rozhovoru pro Sport.cz.

Můžete říct, co vám přesně je?

Jsem nemocný, nemůžu dýchat a v pondělí jdu na vyšetření. Mám nemocné průdušky a na tréninku jsem nesplnil testy, které absolvujeme, abychom mohli nastoupit do fightu, a to jak sparingy, tak fyzické testy.

Byl jste trénovat v Thajsku...

To je rozdíl čtyřiceti stupňů. Je to nějaký chronický, pořád se mi potíže vrací, takže nejsem ve stavu, kdy můžu zápasit. A hlavně to není ani na mně, já bych tam klidně vlezl, ale trenéři mi dali stopku, s tím nic nenadělám.

Tento stav se vám asi moc nehodí, máte v plánu více zápasů, ne?

Měl jsem zápas před třemi týdny, za čtyři týdny mám další, za další čtyři týdny další zápas, pak další zápas, takže trenéři řekli, že v tomhle stavu bych se akorát zruinoval, tak stopli fight v Liberci. Pokud chci zápasit dál, tak tento vypustíme.

Bude jiný termín s Francouzem Aounallahem?

Fanoušci o tento zápas nepřijdou, bude, jen se musí dohodnout s promotéry jiný termín. Takhle to ve sportu někdy jde, když to nejde, tak to nejde. Já jsem ten poslední, který by nenastoupil, kdyby to jen trochu šlo.

Už se rýsuje náhradní termín?

K tomu se ještě nechci vyjadřovat. Teď jedu do Liberce, abych se fanouškům omluvil, vyfotil se s nimi. Tam budeme řešit další věci ohledně zápasu.

Jak je pro vás osobně těžké říci den před zápasem, že nejdete do klece?

Je to hodně těžký, Měl jsem problémy od začátku týdne, ale pořád jsem doufal, že se s týmem a doktory přes to dostaneme. Chodil jsem na kapačky, na různá vyšetření, ale bylo to horší a teploty byly den ode dne vyšší. Přišel čtvrtek, bylo před vážením a já jsem nebyl schopen dodělat váhu, tak trenéři řekli ne. Pokud bych se připravoval na zápas jednou za tři měsíce, tak možná, ale vzhledem k tomu, že mám před sebou náročný rok a připravuji se každý čtyři týdny, tak mi trenéři volnost nedali. Rozhodnutí není jen na mně, s tím nic neudělám.

A pokud by to bylo jen na vás?

Tak bych asi do zápasu šel, nejsem na smrtelný posteli, ale nesplnil jsem fyzické testy, a to je v London Shootfighters stopka.