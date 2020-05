Po reprezentaci mění trenéry i některé extraligové kluby

Největší událostí je však jmenování nového hlavního trenéra mužské reprezentace Jiřího Nováka, který i nadále zůstává koučem VK Karlovarsko. Tedy celku, který vedl tabulku extraligy zrovna v době, kdy se rozhodlo o dřívějším konci soutěžního ročníku. Současně s Novákovým nástupem k národního týmu tedy končí éra, kdy reprezentaci vedl Michal Nekola. Pro něj to znamená, že získané mezinárodní zkušenosti může dál uplatnit i na klubové úrovni v Dukle Liberec, v níž zůstává ve stejné pozici hlavního trenéra.

Kop po Příbrami povede Aero Odolena Voda

Aktérem zajímavého trenérského přesunu v rámci extraligy se stává bývalý dlouholetý reprezentant Martin Kop. Ještě v březnu koučoval celek Příbrami a od 1. května zahájil svoje angažmá v týmu AERO Odolena Voda. Nahradil Jiřího Šillera, který odchází do Rakouska.

„Ve stávajícím kádru je šest až sedm českých hráčů ze soupisky z minulé sezony. Měli by je doplnit dva až tři noví kluci, a pokud by to pak šlo, tak i cizinci. Ale to je všechno otevřené," uvedl Kop v těchto intencích v místním tisku.

Posilami „Odolky" budou bratři 29letý Matyáš a 23letý Lukáš Démarovi. Prvně jmenovaný přichází z francouzského Tours, ale už dříve hrál v extralize například za Duklu Liberec, s níž získával ligové medaile. Mladší z této dvojice se věnoval volejbalu už od mládí ve Francii, kde se narodil, a naposledy působil v německém Bühlu. Odolena Voda bude pro něj vůbec prvním angažmá v českých soutěžích. Synové bývalého reprezentanta a poté úspěšného trenéra Martina Demara se tak poprvé setkají na tuzemských palubovkách v jednom dresu. A to zrovna v klubu, který před dvěma lety Martin Demar trénoval.

Salon nečekaně skončil v Ústí

Rušno je i na trenérských místech v klubech ze spodní části extraligové tabulky. V Ústí nad Labem nečekaně skončil Jakub Salon poté, co tým obsadil poslední místo v nedohrané soutěži, ale případná následná baráž byla zrušena. Salon byl ještě v lednu jedním z asistentů tehdejšího kouče Nekoly u národního týmu při olympijské kvalifikaci v Berlíně. Třebaže s ním v Ústí počítali i pro příští extraligový ročník, rozhodl se přijmout nabídku celku z opačného koutu republiky. A to z týmu, který pod názvem Beskydy hraje domácí zápasy ve Frýdku-Místku. Zajímavostí je, že Beskydy skončily v březnu jen o jednu příčku výš, než Ústí, tedy byly předposlední.

Křesťan z Budějovic do Kladna

Pokud jde o hráčské přesuny, za zmínku stojí fakt, že z kádru Jihostroje České Budějovice, mistra z roku 2019, odcházejí kromě reprezentanta Marka Šotoly (Francie) i další klíčoví hráči Filip Křesťan (Kladno) a Tomáš Fila. Pohyb nastává i v Dukle Liberec, kde se řeší případné odchody polských hráčů Biernata a Pietrczuka. Indra má namířeno do VK Karlovarsko a Kunc do Kladna. Liberecký klub naopak potvrdil příchod Sudy z Příbrami.