Mad Max by zíral. České vzpěračky jsou v odvážném kalendáři za drsňačky z apokalypsy

Vzpěračky připravují další odvážný kalendář. Tak jako každý rok. A opět bude stát za to. Vinice, zámek, park, to jsou místa, kde se vzpěračky fotily v minulých letech. Teď přišla změna. A hodně radikální. V kalendáři pro příští rok budou vzpěračky za drsňačky z postapokalyptického světa. Jak jim to v kulisách, ve kterých by mohl řádit i Mad Max, slušelo, na to se podívejte v našem videu.

Téma kalendáře je reakcí na koronavirovou pandemii. „Když začala ta omezení, nosili jsme roušky, nesměli nikam chodit, všichni hromadně nakupovali, tak se někteří lidé smáli a říkali, že je to jako zombie apokalypsa. Že už se těší, až budou po městě chodit zombíci a budou střílet jako v nějakých počítačových hrách," vysvětluje autorka celého projektu Julie Švecová, co jí inspirovalo.

Nové téma vzpěračky nadchlo. „Byla jsem překvapená. Každý rok byly ty kalendáře spíš romantické, pěkné šatičky, pěkné prádlo atd. Tenhle námět se mi moc líbil, protože to je změna," říká jedna z protagonistek kalendáře Petra Vaumundová. A její kolegyně Simona Hertlová dodává: „Já jsem pro každou špatnost, takže jo!"

Vzpěračky nafotily sexy kalendář. Tohle byl rok 2017.

„Troufám si říct, že tento ročník kalendáře trumfne všechny předchozí," tipuje fotograf David Nogol. I on si focení hodně užíval. „Je totiž hodně vizuálně zajímavé, a to je pro fotografa velké plus. Je to prostě něco, co člověk hned tak někde neuvidí."

Předchozí kalendáře měly ukázat, že vzpěračky jsou krásné ženy. A ten nejnovější by neměl být výjimkou. I když ty, které v něm stály modelem, mají krvavé šrámy, ušpiněná těla, roztrhané oblečení a v rukou zbraně. „Může ukázat to, že holky nemusí být svlečené k tomu, aby byly sexy. Tady se staví do rolí drsných holek, drsných, ale sexy," uzavírá David Nogol.