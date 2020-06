Zanardi zůstává v kritickém stavu

Třiapadesátiletý Zanardi se v pátek srazil s protijedoucím nákladním vozem, poté co ztratil kontrolu nad handbikem. Utrpěl vážná zranění hlavy a obličeje, má také vážně poraněné oko. Po převozu vrtulníkem do nemocnice se podrobil tříhodinové operaci. Lékaři dosud nevědí, nakolik může mít poškozený mozek. "To bude možné zjistit, až se probudí, jestli se probudí," konstatoval v sobotu ošetřující lékař Giuseppe Oliveri.

Okolnosti nehody, která se udála nedaleko Pienzy v Toskánsku, mezitím vyšetřuje policie. Čtyřiačtyřicetiletý řidič nákladního vozu byl vyslechnut a odevzdal amatérský videozáznam, testy na drogy a alkohol podle jeho právníka byly negativní. Listu La Reppublica řidič popsal, že viděl cyklistu na handbiku vybočit a spadnout. S pokusem vyhnout se neuspěl, alespoň ale odvrátil čelní náraz a Zanardi se s vozem střetl bočně.

Havárie se stala při štafetovém závodě, který organizoval Zanardim založený sportovní klub Obiettivo 3, jízda ale nebyla oficiálně nahlášena a konala se za plného provozu. Starosta Pienzy Manolo Garosi řekl místním médiím, že o akci nevěděl.