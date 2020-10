Prymula zmrazil na dva týdny veškeré sportovní aktivity. S jedinou výjimkou

"Čísla přírůstků jsou známkou, že stabilizace je bez dalších opatření nemožná. Reprodukční číslo se zvedlo nad 1,2 a je jasné, že musíme omezit kontakty osob. Rozhodli jsme se proto velmi dramaticky omezit, prakticky zmrazit volnočasové aktivity," uvedl Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády k novému souboru opatření, který se dotýká zejména školství, sportu a kultury.

Vládní opatření přitom dolehne na amatérský i profesionální sport. "Od pondělí budou zrušeny veškeré sportovní aktivity, ať profesionální či volnočasové ve vnitřních prostorách. Venkovní aktivity mohou probíhat do počtu dvaceti účastníků," oznámil Prymula.

Evropská liga má zelenou

Po víkendu tak budou zastaveny i nejvyšší soutěže typu fotbalové ligy a hokejové extraligy. "Jedinou výjimku uděláme v případě významného mezinárodního utkání typu fotbalová Evropská liga. Samozřejmě ale bez diváků," doplnil ministr zdravotnictví s poukazem na domácí duely EL Sparty a Liberce, které mají oba celky sehrát 22. října proti Lille, resp. Gentu. Slavia zahájí ten samý den své pohárové působení na hřišti izraelského Beer Ševa.

Otázkou je, zda obdobnou výjimku dostane i elitní tenisový turnaj WTA, který je naplánovaný na 19. až 25. října do Ostravy.

Už dnes v noci pak začne platit uzavření některých vnitřních sportovišť. "Zavřeny budou i posilovny, bazény a koupaliště, protože tam rovněž dochází ke kontaktům. Tady platí zákaz už od půlnoci ze čtvrtka na pátek," poznamenal Prymula.

Vlasák: Dva týdny vydržíme

Nová opatření s sebou nesou pro sportovní subjekty další komplikace, ať už ekonomické či organizační. „Čtrnáct dní prostě musíme vydržet. Pokud se nebude hrát opravdu jen dva týdny, volné termíny bychom pak měli být schopni najít. Kdyžtak se prostě bude víc hrát než trénovat," řekl Sport.cz sportovní manžer hokejové Plzně Tomáš Vlasák.

„Po vypršení dvoutýdenního nařízení to bude chtít tři čtyři dny na trénink a pak se, doufejme, bude moci zase začít hrát. Kdyby ale zákaz sportu měl trvat déle, to už by bylo horší," doplnil Vlasák s tím, že zásadní pro všechny kluby nyní je dokončení a schválení mimořádného dotačního programu, který by měl profesionálním klubům kompenzovat finanční ztráty.

„To je pro všechny kluby ta zásadní a troufám si říct i životně důležitá věc. Potřebujeme vědět, jak to bude dál, jestli budeme moci přežít," dodal Vlasák.

Fotbal výjimku kvituje, ale...

„Nezbývá, než rozhodnutí vlády vstupující v platnost od pondělí 12. října respektovat. Vedení fotbalové asociace si v rámci nouzového stavu uvědomuje nebezpečí narůstajícího počtu pozitivně testovaných osob, na druhou stranu věříme, že při dodržování všech platných hygienických opatření jen venkovní sport stále tou nejlepší prevencí k pevnému zdraví nás všech. V tomto duchu se také FAČR snaží dlouhodobě komunikovat se zástupci Ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury a vysvětlovat důvody, proč by neměly být uzavírány soutěže a tréninky klubů výkonnostního fotbalu," reagoval český fotbal ústy ředitele komunikace Michala Jurmana na rozhodnutí vlády.

„Doufáme, že bude časově omezené jen na avizovanou dobu a budeme tak moci v soutěžích pod hlavičkou FAČR po této vynucené pauze následně pokračovat," věří na pražském Strahově, stejně jako v klubech.

Pro zápasy českých zástupců v Evropské lize, stejně jako pro utkání mezistátní sice dostal fotbal výjimku, kterou kvituje s povděkem, je zde však jeden závažný problém.

Už příští neděli melo dojít na duel Plzně a Sparty, Bořek Dočkal ze Sparty (vpravo) a David Limberský si ale budou muset na vzájemnou konfrontaci počkat.

Vlastimil Vacek, Právo

„Totiž v jaké kondici budou moci do těchto utkání nastoupit hráčky a hráči z českých soutěží, pokud během následujících dnů a týdnů nebudou herně vytěžováni," připomíná Jurman.

V praxi totiž nové vládní nařízení kupříkladu znamená, že je zatím kompletně odloženo celé sedmé ligové kolo, které mělo po reprezentační přestávce začít příští pátek předehrávaným duelem Jablonce s Brnem. Na programu mělo i s napětím očekávaný zápas Plzně se Spartou.

Odloženo bude pochopitelně i osmé kolo plánované na 24. října. Přitom již 22. října vstupují tři čeští zástupci na scénu Evropské ligy - Sparta doma s Lile, Liberec s Gentem a Slavia v Izraeli s Beer Ševou.