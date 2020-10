Plavkyně Pellegriniová má koronavirus a nestihne úvod ISL

Dvaatřicetiletá Pellegriniová informovala o svém pozitivním testu na koronavirus ve videu na Instagramu. Středeční trénink doma ve Veroně musela předčasně ukončit, protože jí nebylo dobře, a dnes si nechala udělat výtěr. "Výsledek je bohužel pozitivní," řekla viditelně otřesená Pellegriniová.

Šestinásobná mistryně světa měla odcestovat do Budapešti, kde se bude od pátku v následujících šesti týdnech konat v zabezpečené "bublině" druhá sezona ISL. Pellegriniová je kapitánkou týmu Aqua Centurions, jenž vstoupí do soutěže v neděli. "Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Každopádně až do teď jsem jen plakala," uvedla Pellegriniová, jež doufá, že se do ISL zapojí po absolvování karantény.

Lukrativní týmové soutěže se stejně jako v loňské první sezoně zúčastní i české plavkyně Simona Kubová a Anika Apostalonová.