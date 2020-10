Česká kulturistka mezi elitou. Žena musí vypadat jako žena, i když má větší svaly, říká

Dřina, cílevědomost, odříkání, bolest. To vše je součástí tréninků kulturistky Margity Zámolové. A vyplácí se. Slavila úspěchy v kategorii physique a daří se jí i v kategorii nové. Královské. Bodybuildingu. V obou kategoriích si navíc zajistila nominaci na nejprestižnější světovou kulturistickou soutěž - Olympii v Las Vegas. Během jediné sezony. A to se hned tak někomu nepovede.

Mohla a také musela si vybírat. V obou kategoriích na Olympii startovat nelze. Volba byla jasná. Bodybuilding. „Je to královská kategorie Ms. Olympia a beru to víc než physique. Ta se už teď stala druhořadou kategorií, jako u chlapů 212 (pozn. závodníci do 212 liber, tedy 96,16 kg). Myslím si, že to tak bude lepší. Nová kategorie nabízí víc možností i víc peněz," říká devětačtyřicetiletá česká reprezentantka.

V nové kategorii se sice ze začátku moc dobře necítila, ale všechno změnila první soutěž. 11. října se Margita Zámolová představila na European Pro ve Španělsku a hned vyhrála. „Musím prozradit, že jsem měla trošku strach i stres. Měla jsem v hlavě, že tam budu nejmenší a budou říkat, že jsem si asi spletla kategorii. Ale naštěstí ne," přiznává.

Kulturistka Margita Zámolová po vítězství na European Pro 2020 ve Španělsku

archiv Margity Zámolové

Nový trend. Právě kvůli němu se vrhla do nové kategorie. Ještě nedávno se v ženském bodybuildingu upřednostňovala obrovská masa svalů. Teď by mělo být vše jinak. „Do ženské kulturistiky by se měla vrátit ženská estetika, jako v době, kdy soutěžila Cory Everson a další. Tedy líbivé typy. Aspoň doufám," vysvětluje manžel a trenér v jedné osobě František Zámola.

„I proto se teď bodybuilding znovu objevil na Olympii. Tam nechtějí ty obrovský ženský. Chtějí spíš ženskost. Žena musí vypadat jako žena, i když má větší svaly. A to je ten správný směr," doplňuje Margita Zámolová.

Kulturistka Margita Zámolová

archiv Margity Zámolové

Velké změny v tréninku kvůli nové kategorii dělat nemusela. „Jen jsem cvičila s většími závažími a musela jsem si hlídat, abych nespalovala svaly. Byla jsem větší o tři kila a musela jsem spíš pracovat na kvalitě, hustotě svalstva a lepší prorýsovanosti."

Podobně by měla vypadat i finální příprava před Olympií, která se v Las Vegas uskuteční v posunutém termínu. Od 17. do 20. prosince. Kromě Margity Zámolové se na slavné soutěži představí i další dva čeští kulturisté. Alena Hatvani a Lukáš Osladil.