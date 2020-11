Příběh šachové ikony začal 13. dubna 1963 v hlavním městě dnešního Ázerbájdžánu, Baku, kde se rodným jménem Garri Kimovič Vajnštejn narodil židovskému otci a arménské matce. Garri i sám sebe považoval za Rusa, protože ruština byla jeho rodným jazykem a vyrůstal v ruské kultuře. Garriho naučil šachové tahy jeho otec, když mu bylo pět, v šesti letech své rodiče zaujal, když vyluštil složitý šachový úkol v novinách. Začal tak navštěvovat Dům pionýrů v Baku, kde šachy dále trénoval.

V té době Garrimu zemřel otec na leukémii, o pár let později si jeho matka změnila jméno na Kasparova a Garri ji po domluvě s rodinou následoval. Důležitým bodem Garriho kariéry bylo přijetí do školy Michaila Botvinnika, šachového velmistra a bývalého mistra světa. Ve dvanácti letech dokázal Kasparov vyhrát juniorské (do 18 let) mistrovství SSSR v Gruzii a o rok později se začal představovat na evropských turnajích, včetně juniorského mistrovství světa.

V roce 1980 se Garri Kasparov stal světovým juniorským šampionem.

Gerhard Hund

Do světové elity se dostal opravdu bleskově - mezi roky 1978 a 1980 vyhrál turnaj v Minsku, silný turnaj v Jugoslávii i juniorské mistrovství světa v Dortmundu. Splnil také velmistrovskou normu a podle Elo koeficientu (statistické ohodnocení výkonnosti hráče) byl mezi nejlepší světovou patnáctkou.

Kasparov vs. Karpov

Další z velkých milníků na cestě Kasparova k šachovému vrcholu byl postup do finálového souboje o titul mistra světa s dalším velikánem Anatolijem Karpovem. Poprvé se oba utkali v roce 1984, jenže ani 48 her během pěti měsíců nestačilo na to, aby byl určen vítěz. Finále se opakovalo 9. listopadu 1985, Kasparov vyhrál 13 ku 11 a ve dvaadvaceti letech se stal nejmladším místem světa v historii.

Kasparov poráží Karpova a stává se mistrem světa.

Twitter

Se svým největším rivalem, kterého neměl v láce ani v osobní rovině, se Kasparov utkal o titul mistra světa ještě třikrát, pokaždé dokázal titul obhájit. Mezi léty 1984 a 1990 se Kasparov s Karpovem utkali o titul pětkrát, 21 her Kasparov vyhrál, 19 prohrál a ve 104 případech byla remíza.

Zápasy Kasparova s Karpovem o titul Místo a rok Skóre Vítěz Moskva 1984-85 3:5 (40 remíz)

zápas nedohrán Anatolij Karpov Moskva 1985 5:3 (16 remíz) Garri Kasparov Londýn a Leningrad 1986 5:4 (15 remíz) Garri Kasparov Sevilla 1987 4:4 (16 remíz) Garri Kasparov New York a Lyon 1990 4:3 (17 remíz) Garri Kasparov

Světový titul držel Kasparov do roku 1993, kdy se však dostal do rozkolu s Mezinárodní šachovou federací (FIDE) a založil vlastní Profesionální šachovou asociaci (PCA). Po dobu třinácti let tak byli na světě dva šampioni, každý pod jinou organizací. V rámci PCA Kasparov obhajoval titul dvakrát, a to proti britskému šachistovi Nigelu Shortovi a Indovi Višvánathánovi Ánandovi. Oba souboje vyhrál.

O titul mistra světa Kasparov přišel v roce 2000, kdy prohrál Vladimirem Kramnikem, který byl dlouho jeho žákem. V dalších letech vyhrál Kasparov řadu dalších turnajů a stále byl nejlépe hodnoceným hráčem světa až do roku 2005, kdy ohlásil svůj odchod z profesionálního šachu.

Souboj člověka s počítačem Deep Blue

Garri Kasparov se během kariéry velmi snažil o popularizaci šachu, často proto nastupoval proti počítačovým soupeřům. Tyto souboje měly vždy velkou mediální pozornost.

Nejznámějším počítačovým protivníkem Kasparova byl počítat Deep Blue společnosti IBM. Jejich první vzájemný zápas se odehrál v roce 1996 ve Filadelfii a Kasparov vyhrál. Odveta, kterou vyhrál vylepšený Deep Blue, byla o rok později v New Yorku a Kasparov se stal prvním úřadujícím mistrem světa, který prohrál proti počítači. Následně však obvinil IBM z lidské manipulace počítače během her, americká společnost to však odmítla.

Garri Kasparov proti počítači Deep Blue.

Žák Magnus Carlsen a prohra s Davidem Navarou

Kasparov je mnohými považován za nejlepšího šachistu v historii, to je však Magnus Carlsen také. Norský hráč vládne světovému šachu od roku 2013 a dokonce se mu podařilo překonat několik Kasparových rekordů, včetně historicky nejvyššího Elo ratingu, který dostal na hodnotu 2882 v roce 2014. Garri Kasparov v roce 2009 působil jako Carlsonův trenér, ten ho následně podpořil při neúspěšné kandidatuře na post prezidenta FIDE v roce 2013.

Kasparov se s Carlsenem utkal pouze třikrát, dvakrát roce 2004 na turnaji v Reykjavíku. Zde teprve třináctiletý Carlsen překvapivě první hru s Kasparovem remizoval, v druhé hře však rodák z Baku dominoval. Souboj si hráči zopakovali v roce 2020 a hra skončila remízou. Se slavným Kasparovem se v roce 2017 utkal náš nejlepší hráč David Navara. Na turnaji v St. Luis po napínavém boji vyhrál český šachista.

Rekordní Elo i vysoké IQ

Kasparov se v roce 1990 stal první hráčem v historii, jenž překonal hranici 2800 bodů v Elo koeficientu, a překonal tak překonal dosavadní maximum 2785 legendárního Bobby Fishera. Maximem Kasparova bylo hodnocení 2851 v roce 1999, dodnes ho překonal pouze jediný muž - Magnus Carlsen v roce 2013.

Pochopitelně, Kasparov patří mezi hrstku nejchytřejších lidí na světě, s odhadovaným inteligenčním kvocientem (IQ) okolo hodnot 185-190. Díky takto vysokému IQ vytvořil Kasparov řadu rekordů, kromě zmiňovaného Elo ratingu vyhrál jedenáctkrát Šachového Oscara (cena pro nejlepšího šachistu roku), podařilo se mu také vyhrát rekordních 15 profesionálních turnajů v řadě.

Garri Kasparov v roce 2020.

Marilla Sicilia | Mondadori Portfolio | Getty Images

Oponent Putina

Po ukončení kariéry v roce 2005 se Kasparov začal naplno věnovat psaní a politice. V roce 2008 oznámil kandidaturu na ruského prezidenta, nestihl ji však zkompletovat. V západním světě je považován za symbol opozice Vladimira Putina, jehož vládnutí často kritizuje.

Je předsedou Nadace Lidských Práv, v roce 2017 založil Iniciativu pro obnovu demokracie, kde je také předsedou. Je autorem několika šachových a politických knih, včetně své biografie. Byl třikrát ženatý, se současnou manželkou Darjou Tarasovovou má dvě děti a žije v New Yorku.