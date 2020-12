Jiří Zídek se jako první Čech dostal do NBA.

To by mohl brzy změnit Vít Krejčí, který byl v draftu 2020 vybrán na 37. pozici Washingtonem Wizards, který ho následně vyměnil do Oklahomy. Rozehrávač španělské Zaragozy se momentálně zotavuje z vážného zranění kolene, nad jeho startem v NBA tak visí veliký otazník.

V historických tabulkách případně doplní čtyři české hráče.

Jiří Zídek (1995-1998)

Syn nejlepšího českého basketbalisty 20. století nakoukl do zámořského basketbalu již v roce 1991, kdy začal nastupovat za slavný tým Kalifornské univerzity (UCLA). V kádru týmu Bruins zůstal až do roku 1995, kdy vyhrál prestižní titul v univerzitní soutěži NCAA a následně byl draftován z 22. pozice do týmu Charlotte Hornets. Svou premiéru v NBA si odbyl proti Chicagu Bulls s hvězdným Michaelem Jordanem.

V NBA strávil 213 cm vysoký pivot tři sezony, po štaci v Charlotte hrál krátce i za Denver a Seattle. V NBA odehrál celkem 136 zápasů s průměrem 3,36 bodu a 2,1 doskoku za 10 minut na hřišti. Po návratu do Evropy vyhrál Euroligu s litevským Žalgirisem Kaunas, kariéru ukončil v barvách Nymburku.

Jiří Welsch (2002-2006)

Druhým Čechem v NBA se v roce 2002 stal Jiří Welsch, kterého draftovala Philadelphia, vyměnila ho však okamžitě do Golden State. Pardubickému rodákovi se první sezona moc nepovedla, poté však přišlo povedené angažmá u slavných Boston Celtics. Zde odehrál Welsch dvě sezony, často nastupoval v základní pětce a průměrně odehrál přes dvacet minut na zápas s více než osmi body na utkání.

V únoru 2005 bývalou šestnáctku draftu Celtics vyměnili do Clevelandu, následující sezonu odehrál 58 zápasů v dresu Milwaukee. V srpnu 2006 se vrátil do Evropy, před návratem do Pardubic hrál ve Španělsku a Belgii.

Jan Veselý (2011-2014)

Jan Veselý začal s basketbalem v rodné Ostravě, v roce 2007 se přesunul do Slovinska a následně začal hrát za srbský Partizan. V Bělehradu byl oporou mužstva a oblíbencem fanoušků, byl dokonce zvolen nejlepším mladým basketbalistou v Evropě. Draftován do NBA byl v roce 2011 Washingtonem, a to ze slibné šesté pozice.

Veselý v NBA strávil tři sezony a nutno říci, že nesplnil velká očekávání. Ve Washingtonu se nedokázal prosadit a po dvou a půl sezonách byl vyměněn do Denveru. V Coloradu odehrál 21 zápasů a v srpnu 2014 podepsal smlouvu s tureckým Fenerbahçe, kde hraje dodnes a je jednou z největších hvězd v Evropě.

Tomáš Satoranský (2016-dodnes)

Bývalý rozehrávač USK Praha byl do NBA draftován Washingtonem již v roce 2012, do roku 2016 však pokračoval ve svém basketbalovém rozvoji ve Španělsku, kde hájil barvy Sevilly a Barcelony. První sezona v hlavním městě USA nebyla pro Satoranského nijak úspěšná, v následujících dvou ročnících však využil zranění několika spoluhráčů a stal se stabilním hráčem základní rotace, čímž si dokonce vysloužil novou, tříletou smlouvu v týmu Chicago Bulls.

Své basketbalové dovednosti Satoranský ukázal na mistrovství světa 2019 v Číně, kde dovedl Česko k historickému šestému místu. Následně však v NBA na svou dobrou formu ze šampionátu nenavázal a v dresu tápajících Bulls byl často pod palbou kritiky.